Countdown alla Google I/O 2025: Nuove Innovazioni in Arrivo Durante l’Android Show

Ci siamo quasi! Manca solo una settimana all’attesissima Google I/O 2025, ma già oggi si preannunciano importanti annunci grazie a un evento speciale chiamato The Android Show: I/O Edition. Questa è l’occasione per dare un primo sguardo a quelle che saranno le prossime novità in casa Google, in particolare riguardo il sistema operativo Android. Prepariamoci a scoprire cosa ci attende!

Dettagli del programma dell’Android Show

Oggi, martedì 13 maggio, alle ore 10:00 PT si svolgerà l’Android Show, un evento da seguire sul sito di Android o attraverso il canale YouTube dell’azienda. Inoltre, abbiamo inserito il livestream in cima a questo articolo così da non perderne nemmeno un attimo. Questi eventi, di solito, durano un paio d’ore, ma dato che l’Android Show è un evento separato, ci si aspetta una durata più ridotta. Tuttavia, la durata esatta rimane ancora da confermare.

La nuova estetica di Android: Material 3 Expressive

Un argomento di grande attesa è la presentazione della nuova lingua di design di Android, denominata Material 3 Expressive. A confermarlo ci ha pensato una pubblicazione sul blog di Google, ora rimossa, che anticipava questa novità, menzionando anche che sarà “il futuro del design UX di Google”. Sebbene non siano state ancora rese disponibili le caratteristiche di Material 3 Expressive nelle versioni beta di Android 16, l’Android Show dovrebbe essere l’occasione perfetta per fare il punto su questo aspetto, mostrando ai fan come sarà il nuovo design e quando possono aspettarsi di aggiornarlo sui propri dispositivi.

Aggiornamenti su Android XR

Nel dicembre 2024, Google ha lanciato la sua visione per la realtà estesa, nota come Android XR. Con l’uscita ancora prevista per quest’anno del visore Project Moohan di Samsung, ci si aspetta un aggiornamento da parte di Google. Già l’anno scorso abbiamo avuto l’opportunità di provare alcune tecnologie legate a Android XR, quindi ci si aspetta di sapere di più su quanto siano pronte queste funzionalità per il mercato. Sarà interessante vedere se l’Android Show presenterà un pacchetto corposo di aggiornamenti per la realtà estesa.

Aspettative per annunci hardware

Nonostante le sorprese siano all’ordine del giorno durante i Google I/O, le attese di oggi riguardano principalmente il software, piuttosto che nuovi dispositivi. Attualmente, il Pixel 9A è già disponibile, e non ci sono indicazioni su un lancio prossimo dei Pixel 10. La mancanza di dettagli sulla produzione di un secondo Pixel Tablet conferma ulteriormente che il settore hardware non sarà al centro dell’attenzione in questo particolare evento. A meno che Google non decida di sorprendere il pubblico con informazioni sui Pixel 10, come accaduto in passato con la serie Pixel 7, ci si aspetta quindi che gli annunci si concentrino sui miglioramenti software.

Cosa aspettarsi dalla resto di Google I/O

Il cuore dell’evento Google I/O si svolgerà la prossima settimana, il 20 e il 21 maggio, con il keynote principale programmato per le 10:00 PT del 20 maggio. Questo percorso si allinea in modo interessante con la conferenza Build di Microsoft, che si svolgerà dal 19 al 22 maggio. Oggi è interamente dedicato ad Android, mentre nel corso del prossimo I/O ci si aspetta un ampio focus su Gemini, il nuovo progetto di Google. Prepariamoci a una settimana ricca di innovazioni e sorprese nel mondo tecnologico!