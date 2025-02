Costruire il PC ideale: esperienza con la Nvidia GeForce RTX 5090

In un'epoca in cui il gaming e la grafica avanzata sono sempre più richiesti, l'acquisto della scheda grafica Nvidia GeForce RTX 5090 rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati. Quando ho saputo di ricevere questa potente scheda per un test, mi sono trovato di fronte a una sfida: trovare un computer adeguato a supportarla. In questo articolo si esploreranno le fasi di costruzione di un PC, inclusi i componenti selezionati, per ottimizzare le prestazioni della RTX 5090.

La necessità di un nuovo sistema

La mia collezione di computer, sebbene utile e funzionante per molte attività quotidiane e per il gioco, risulta obsoleta rispetto alle elevate richieste della RTX 5090. Nessuno dei miei attuali desktop è dotato di un processore sufficientemente veloce, di memoria RAM adeguata o di un alimentatore in grado di gestire questa scheda. Questa situazione ha reso immediatamente chiaro che l'unica soluzione sarebbe stata costruire un PC da zero, garantendo così hardware di ultima generazione e prestazioni ottimali.

Negli ultimi 35 anni, ho realizzato innumerevoli costruzioni di computer e il processo continua a rappresentare la mia scelta preferita. La possibilità di personalizzare la configurazione hardware, in base alle esigenze specifiche e al budget, rappresenta un vantaggio significativo. Se una tecnologia dovesse diventare datata, il sistema può sempre essere aggiornato con nuove componenti in un periodo di tempo relativamente breve, mantenendo così le prestazioni al passo con i tempi.

Scegliere i componenti giusti

Per costruire il mio PC ideale con la RTX 5090, mi sono rivolto al sito Tom’s Hardware, un'affidabile fonte di informazioni e recensioni sui componenti hardware. Sebbene ho seguito molto dei loro consigli, ho fatto qualche eccezione. Ecco i componenti scelti per questa costruzione:

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D

Ho deciso di utilizzare il processore AMD Ryzen 7 9800X3D per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Questo potente processore, dotato di otto core e 16 thread, è molto ricercato e offre prestazioni senza precedenti nel gaming e in altre applicazioni intensive. La sua architettura Zen 5, come confermato da test indipendenti, lo pone in cima alla lista dei preferiti per chi cerca potenza e velocità. Alcuni rivenditori offrono bundle con schede madri, ciò semplifica ulteriormente il processo d'acquisto.

Scheda madre: Gigabyte Aorus X870E Wi-Fi 7

Per abbinare il processore, ho optato per la Gigabyte Aorus X870E Wi-Fi 7. Questa scheda madre supporta una vasta gamma di RAM e opzioni di archiviazione, ed è dotata di Wi-Fi 7, garantendo connettività rapida e avanzata. Ciò si traduce in un'esperienza utente potenziata per il gaming online e il download di contenuti.

Memoria RAM: Corsair Vengeance DDR-5200

Inizialmente, avevo pianificato di installare un kit di memoria Corsair da 192GB, ma ho optato per una configurazione più realistica di 64GB. Questa quantità dovrebbe rivelarsi più che sufficiente per la maggior parte delle applicazioni e dei giochi, e nel futuro sarebbe semplice aggiungere ulteriori memorie se mai fosse necessario.

Archiviazione: Samsung SSD 990 Pro

Per la mia unità di archiviazione, la Samsung SSD 990 Pro da 4TB è stata la scelta ideale. La sua velocità consente caricamenti quasi istantanei, migliorando nettamente l'esperienza utente. L'acquisto di una capienza così elevata a un prezzo ragionevole è stato un affare straordinario, dato che solo pochi anni fa una soluzione simile avrebbe richiesto un investimento ben maggiore.

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Per garantire la stabilità necessaria a componenti di così alta gamma, ho scelto un alimentatore da 1500W della NZXT. La potenza elevata è fondamentale per supportare non solo la scheda grafica ma anche le altre parti del sistema, e l'affidabilità di NZXT è ben nota nel settore.

Case: Fractal Design North

Infine, per contenere tutti questi componenti, un case estetico e funzionale è cruciale. Ho optato per il Fractal Design North, apprezzando il design elegante e la buona ventilazione, elementi essenziali per mantenere basse le temperature di esercizio del sistema. A un prezzo accessibile, rappresenta una scelta vincente.

Montaggio passo dopo passo

Dopo aver ricevuto tutti i componenti, ho preparato il tavolo per iniziare il montaggio. La costruzione di un PC è stata semplificata negli ultimi anni, richiedendo solo pochi strumenti, come un cacciavite e delle forbici. Ecco i passaggi fondamentali del processo di montaggio:

Preparazione del case: Ho rimosso il pannello laterale per accedere all'interno. Installazione della scheda madre: Dopo aver fissato la scheda madre al case, ho allineato correttamente le porte I/O. Inserimento del processore: Seguendo le istruzioni fornite, ho inserito il processore nell'apposito slot, facendo attenzione all'orientamento corretto. Installazione della memoria RAM: Ho agganciato le barre RAM nei slot appropriati. Collegamento delle unità di archiviazione: La SSD M.2 è stata installata rapidamente, seguita dalla connessione ai slot M.2. Installazione del sistema di raffreddamento: Ho utilizzato un dissipatore di calore efficiente, applicando pasta termica per garantire una temperatura bassa per la CPU.

Seguendo questi passaggi e altri simili, ho completato con successo l'assemblaggio del computer. Con la nuova scheda grafica e un sistema completamente ottimizzato, ero pronto a testare l'efficienza delle prestazioni della RTX 5090 e a godere di un'esperienza di gioco senza precedenti. Le successive prove dimostreranno certamente il valore di questa potente configurazione.