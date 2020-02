Coronavirus, LG e ZTE non parteciperanno al Mobile World Congress 2020

La preoccupazione per la diffusione del coronavirus cresce sempre di più. Il bilancio delle vittime dell’attuale epidemia sviluppatasi a Wuhan, in Cina, ha continuato a salire nelle scorse settimane, con il numero dei decessi aumentato di parecchio negli ultimi giorni.

Inoltre, l’epidemia sta causando il caos nella catena di approvvigionamento globale, con diverse aziende che hanno deciso di chiudere i loro negozi in Cina e di far emigrare i loro dipendenti in altri Paesi ritenuti più “sicuri”. Gli effetti della carenza di approvvigionamento sono stati avvertiti in lungo e in largo. All’inizio di questa settimana, ASUS ha annunciato che il suo prodotto di punta – il ROG Phone II – verrà messo fuori mercato a causa della situazione del coronavirus. Ma la preoccupazione principale è quella che riguarda il Mobile World Congress 2020, la grande fiera della tecnologia che si tiene anche quest’anno a fine febbraio nella splendida cornice di Barcellona. ,

Durante questo evento, un certo numero di produttori di smartphone dovrebbe presentare la propria gamma di prodotti per il 2020. Tuttavia, a causa dell’epidemia di coronavirus, alcune aziende molto importanti hanno già fatto sapere che non saranno presenti in Spagna: si tratta di LG e ZTE, che hanno appena confermato la loro assenza all’evento. Come emerso in una dichiarazione pubblica, LG ha ritirato la sua partecipazione all’evento per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti e più in generale del pubblico che sarà presente alla fiera.

La società sudcoreana ha fatto inoltre sapere che verranno organizzati eventi separati nel prossimo futuro per mostrare i nuovi prodotti. La compagnia avrebbe dovuto annunciare due nuovi telefoni, LG V60 ThinQ e LG G9 ThinQ.

ZTE aveva precedentemente confermato la partecipazione a MWC 2020 con un evento incentrato sul 5G. La società avrebbe anche dovuto lanciare Axon 10s Pro 5G durante l’evento. Tuttavia, anche ZTE ha deciso di rinunciare alla partecipazione al Mobile World Congress per il problema coronavirus, e non è detto che nei prossimi giorni altri produttori non decidano di fare altrettanto. Vale anche la pena notare che l’organizzazione del MWC 2020 ha recentemente annunciato un “divieto di stretta di mano” durante l’evento, insieme ad altre misure che dovrebbero aiutare a contenere la diffusione del virus.

Fonte XDA