Coronavirus, Google lancia il sito “informativo” negli USA: presto anche da noi

Google ha lanciato un sito Web negli Stati Uniti con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni sul coronavirus, mentre il paese lavora per rallentare la diffusione del virus altamente contagioso. La conferma arriva una settimana dopo che il presidente Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in cui ha affermato che Google avrebbe costruito un sito Web di screening per il coronavirus.

Il sito web, google.com/covid19, è “incentrato su istruzione, prevenzione e risorse locali. Le persone possono trovare informazioni statali, consigli sulla sicurezza e sulla prevenzione, tendenze di ricerca relative al COVID-19 e ulteriori risorse per individui, educatori e aziende”, ha affermato il colosso di Mountain View in un post pubblicato sul blog.

“Lanciato oggi negli Stati Uniti, il sito sarà disponibile in più lingue e paesi nei prossimi giorni e aggiorneremo il sito Web man mano che saranno disponibili più risorse. Esattamente come avviene con altri nostri prodotti e iniziative, speriamo che queste risorse possano aiutare le persone a trovare risposte alle loro domande e ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno”, ha aggiunto BigG.

Google ha inoltre aggiunto che metterà maggiormente in risalto nei risultati di ricerca tutte le informazioni ritenute affidabili sul coronavirus.

La diffusione della pandemia, come noto, ha costretto Google ad annullare la conferenza I/O 2020, in programma a maggio. In un primo momento il colosso californiano aveva pensato ad un evento in streaming, ma nelle ultime ore è giunta la notizia che la conferenza non si svolgerà nemmeno in modalità “digitale”.

“Per preservare la salute e la sicurezza dei nostri sviluppatori, dipendenti e comunità locali – e in linea con i recenti provvedimenti di protezione in atto da parte delle contee locali della Bay Area – purtroppo quest’anno non terremo in alcun modo l’I / O”, ha affermato Google sul sito Web della conferenza.

“In questo momento, la cosa più importante che tutti noi possiamo fare è focalizzare la nostra attenzione sull’aiutare le persone a superare le nuove sfide che tutti stiamo affrontando”, ha aggiunto BigG.

Fonte Gadgets360