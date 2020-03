Coronavirus, Google potrebbe spostare la produzione del Pixel 4a in Vietnam

L’epidemia di coronavirus in Cina ha causato quasi 3.000 morti nel paese. Le ripercussioni si sono ora riversate sulle attività delle aziende tecnologiche, con la maggior parte costrette a spostare la produzione fuori dalla Cina a causa della diffusione dell’epidemia.

Stando a quanto trapelato sul web, anche colossi come Google e Microsoft starebbero cercando di spostare la loro produzione fuori dalla Cina, con trasferimento nelle fabbriche in Vietnam e Thailandia. Questo sviluppo, secondo i report, può ritardare il lancio del prossimo smartphone di Google, ovvero l’atteso Pixel 4a. ll lancio di questo prodotto è previsto per il prossimo mese di maggio, in occasione della conferenza I / O di Google.

Secondo un rapporto della Nikkei Asian Review, Google sta accelerando i suoi sforzi per spostare la produzione dei suoi nuovi telefoni (e anche di altri dispositivi) dalla Cina al sud-est asiatico, e il primo telefono indiziato per lo “spostamento” è proprio il Pixel 4a.

La società prevede inoltre di produrre la sua prossima generazione di smartphone, che dovrebbe essere chiamata Pixel 5, direttamente in Vietnam nella seconda metà del 2020: è sempre Nikkei a diffondere questa notizia, citando fonti dirette.

Stando a quanto riportato nell’articolo, Google avrebbe persino chiesto ai suoi fornitori di valutare la disinstallazione di alcune delle sue apparecchiature di produzione e di spedirle dalla Cina al Vietnam. Inoltre, va ricordato che alcuni importantissimi appuntamenti come il Mobile World Congress (MWC), la Global Developer Conference (GDC) e la conferenza Facebook F8 sono saltati sempre a causa del coronavirus: ad oggi, quindi, non può esserci la certezza assoluta di uno svolgimento regolare del Google I/O. Al momento, il gigante di Mountain View non ha voluto soffermarsi su questo aspetto.

Pixel 4a dovrebbe funzionare con un processore Qualcomm Snapdragon 730. Inoltre, pare certo il supporto 5G e la presenza di due fotocamere posteriori. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 dollari (circa 270 euro).

Fonte Gadgets360