Coronavirus, Google Maps aggiunge l’opzione “temporaneamente chiuso” per le attività commerciali

La diffusione della pandemia di coronavirus ha costretto molte aziende ad una chiusura temporanea, come imposto anche dalle misure decretate dai vari governi, compreso quello italiano.

Ma come fare per sapere quali aziende hanno la saracinesca abbassata e in quali luoghi si lavora invece regolarmente? Per venire incontro alla clientela, desiderosa di non fare viaggi “a vuoto”, Google Maps ha pensato ad un’opzione che consente di avere proprio queste informazioni.

Tale opzione, in parole povere, assegnerebbe lo status “temporaneamente chiuso” a tutte quelle aziende che hanno sospeso la loro attività lavorativa finchè durerà l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

Google ha recentemente annunciato che i titolari delle attività commerciali possono annunciare la loro chiusura temporanea tramite il portale di Google My Business. Questa modifica apparirà di conseguenza nei risultati di ricerca su Google e su Google Maps. La società ha anche affermato che, utilizzando i dati del governo e altre fonti autorevoli, avrebbe apportato questa modifica automaticamente.

La funzione è già disponibile per i proprietari di attività commerciali. Una nuova pagina nei forum di supporto di Google spiega come i proprietari di attività commerciali possono contrassegnare la loro posizione come “temporaneamente chiusa” in Maps e Search. E per quanto riguarda tutte quelle aziende che hanno optato per l’apertura a orari ridotti a seguito dell’epidemia? Finora l’opzione sembra non riguardare anche queste attività, ma non è detto che in futuro BigG non provveda a migliorarla.

Come spiegato dal gigante di Mountain View, il proprietario dell’attività non deve fare altro che accedere a Google My Business e cliccare su Informazioni.che si trova nel menu a sinistra. In seguito, l’utente deve cliccare sulla sezione “Chiudi questa attività su Google” e infine su “Segna come temporaneamente chiuso” per informare della chiusura temporanea anche su Maps.

Fonte 9to5Google