Coronavirus, Google Maps ci suggerisce il miglior orario per fare la spesa

La diffusione dell’epidemia di coronavirus ha costretto il governo italiano ad imporre delle misure drastiche per cercare di rallentare il contagio. La “zona rossa”, inizialmente prevista per la Lombardia e poche altre province, è stata definitivamente estesa a tutta l’Italia, con l’obbligo di rimanere a casa e uscire solo se strettamente necessario.

In un momento come questo, certamente non facile, i colossi tecnologici stanno cercando di venire incontro alla popolazione italiana, proponendo iniziative e agevolazioni molto interessanti. Anche Google sta cercando di fornire un valido aiuto agli utenti, e lo si vede anche con l’importanza di uno strumento come Maps.

Come noto, oltre a dirci il percorso migliore da affrontare per andare dal nostro luogo di partenza alla destinazione desiderata, l’applicazione riesce ad informarci in maniera molto dettagliata sul traffico presente sulle strade. Tuttavia, Google Maps è in grado di fornire un quadro esatto sull’affollamento in vari locali, come ad esempio i musei, le discoteche e anche i centri commerciali e i supermercati.

Quest’ultimo punto diventa praticamente fondamentale nel pieno di questa emergenza coronavirus. Tra i motivi che consentono di uscire di casa, oltre ovviamente alle esigenze lavorative o questioni di salute, c’è anche la necessità di fare la spesa. Digitando su Google Maps il supermercato dove ci si vuole recare per acquistare alimenti e bevande, l’applicazione sarà in grado di dirci l’effettivo affollamento del posto in quel momento e il tempo stimato di attesa all’interno dell’edificio.

In questo modo, le persone possono regolarsi e decidere di recarsi a fare la spesa nelle ore dove c’è meno calca, aiutando anche in questo modo a frenare la corsa del virus. Uno strumento che si sta rivelando molto utile in questi giorni difficili, nella speranza che presto tutto possa tornare alla normalità.