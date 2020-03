Coronavirus, Google Duo introduce il supporto alle videochiamate fino a 12 partecipanti

Google Duo, l’app di videochiamata del gigante di Mountain View, ha aggiunto il supporto per le chiamate di gruppo fino a 12 persone. L’annuncio è stato fatto da Sanaz Ahari, “Senior Director” di Produzione e Design presso BigG. Ahari ha comunicato la (bella) novità tramite un post su Twitter.

Riconoscendo l’importanza della chiamata di gruppo nella situazione attuale, dove le popolazioni sono obbligate al “lockdown” imposto dai vari governi, Ahari ha reso noto che la funzione sarà in vigore fin da subito. Con le persone che restano chiuse in casa nel tentativo di abbassare la curva del contagio da coronavirus, le chiamate di gruppo e la messaggistica sono l’unico modo per comunicare e restare in contatto con amici, parenti, partner, colleghi di lavor e via dicendo.

“Siamo orgogliosi che Duo stia aiutando gli utenti a restare in contatto con i loro cari in tutto il mondo. Riconosciamo che le chiamate di gruppo sono particolarmente importanti in questo momento – afferma Google su Twitter – Oggi abbiamo aumentato le chiamate di gruppo da 8 partecipanti a 12 effettivi. #AllInThisTogether # COVID19″. La nuova aggiunta è senza dubbio un’ottima notizia per tutte le persone che utilizzano Google Duo come principale app di videochiamata.

Al momento del lancio ufficiale, avvenuto nel 2016, Google Duo non supportava le videochiamate di gruppo. L’anno scorso, il colosso californiano ha finalmente deciso di aggiungere il supporto per le chiamate di gruppo per un massimo di quattro persone. Nel giro di un mese, Google ha aggiunto il supporto per un massimo di otto persone in una singola chiamata di gruppo, fino ad arrivare alla decisione di estendere a 12 persone.

La procedura è davvero molto semplice: basta aprire l’app, aggiungere 11 persone in un gruppo e iniziare a chattare. Quando l’utente avvia l’app, può scorrere verso l’alto per prendere visione dei contatti, toccare l’opzione Crea gruppo e aggiungere fino a 11 persone. In ultimo, basta cliccare su Fine che si trova nella parte inferiore dello schermo e dare un nome al gruppo, prima di premere su Avvia. La versione Web di Google Duo non supporta ancora le chiamate di gruppo.

