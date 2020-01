CoopVoce nuove SIM Full MVNO e offerta Easy a 5 euro al mese

CoopVoce, a dodici anni dalla sua entrata nel mercato, ha deciso di diventare a tutti gli effetti un operatore Full MVNO, investendo 60 milioni di euro nella rete.

Nel 2020, quindi, i clienti di CoopVoce dovranno cambiare SIM e sembra che già dalla scorsa settimana sia iniziata la vendita delle nuove SIM Evolution in alcuni punti vendita Coop.

I clienti dell’operatore potranno sostituire la propria SIM CoopVoce in uno 900 diversi punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Contemporaneamente a queste novità, che vedono anche il lancio di un nuovo logo, in casa CoopVoce stanno anche lavorando per dare i clienti sempre nuove e vantaggiose offerte telefoniche come il rilancio dell’offerta CoopVoce Easy.

CoopVoce Easy

Dalla giornata di domani, 16 Gennaio 2020 e fino al 26 Febbraio 2020, CoopVoce lancerà quindi la sua nuova offerta CoopVoce Easy.

CoopVoce Easy prevede 300 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM al prezzo di 5 euro al mese.

Per i nuovi clienti CoopVoce, la SIM avrà un prezzo di acquisto pari a 10€ ma saranno inclusi 5€ di traffico mentre il costo di attivazione è gratuito. Coloro che sono già clienti dell’operatore potranno cambiare SIM gratuitamente e aderire all’offerta Easy pagando un costo di attivazione di 9€.

Tra gli altri vantaggi di quest’offerta c’è la possibilità per i soci di Coop di trasformare i punti in traffico telefonico: ogni 250 punti Coop si potranno ricevere 5€ di ricarica bonus.