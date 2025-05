Controversia per chi utilizza Whoop: promessa di upgrade hardware per ora non mantenuta

Molti utenti di Whoop, una popolare azienda che produce tracker per il fitness, si trovano al centro di una polemica riguardo a un’offerta che era stata promessa e che ora sembra essere stata cambiata. Quello che doveva essere un upgrade gratuito per chi ha mantenuto un abbonamento di sei mesi o più, si è trasformato in un costo extra per la nuova versione del dispositivo. La situazione ha suscitato un forte malcontento tra i membri, evidenziato da un’ondata di critiche sui social e discussioni infuocate su Reddit.

Il malcontento degli utenti per il cambiamento delle politiche

Molti negli ultimi giorni hanno espresso il loro disappunto per la decisione di Whoop di modificare la propria politica sugli aggiornamenti hardware. Secondo quanto riportato da The Verge, l’azienda aveva assicurato che gli utenti abbonati per sei mesi avrebbero ricevuto l’upgrade a costo zero per il nuovo modello, il Whoop 5.0. Tuttavia, con il lancio del dispositivo, questa promessa è stata di fatto disattesa. Ora ai membri viene chiesto di estendere l’abbonamento per un altro anno o di pagare una tassa per ricevere il nuovo apparecchio.

Diverse versioni archiviate del sito di Whoop confermano che l’azienda aveva effettivamente promesso il dispositivo di nuova generazione a quei membri con più di sei mesi di attivazione. Al 28 marzo, il sito indicava esplicitamente: “I membri Whoop ricevono gratuitamente il dispositivo di nuova generazione dopo sei mesi di abbonamento.” Questa formulazione è stata poi rimossa e ciò ha alimentato la frustrazione degli utenti.

Le reazioni degli utenti e il consenso online

La reazione degli utenti è stata immediata e intensa, con molti di loro che si sono riversati su Reddit per esprimere il loro fastidio. Una discussione che ha ricevuto oltre 1.000 voti positivi descrive le nuove disposizioni come “un schiaffo in faccia” e molti commenti riflettono un sentimento di tradimento verso le promesse fatte da Whoop. Gli appassionati hanno commentato che non è solo una questione di costo, ma di fiducia: “Il costo non è il problema, è loro che cambiano quanto promesso,” dice un utente in un thread similare.

Le novità del Whoop 5.0 e l’evoluzione del sistema di abbonamento

Il Whoop 5.0 e il modello Whoop 5.0 MG si presentano con dimensioni più piccole rispetto ai precedenti e offrono nuove funzionalità come il supporto ECG, il monitoraggio della pressione sanguigna e uno strumento innovativo denominato Healthspan, che stima l’età fisiologica dell’utente. Accanto all’uscita del nuovo hardware, Whoop ha introdotto un sistema di abbonamento a tre livelli, con tariffe che partono ora da 199 dollari all’anno.

Andando avanti, chi ha aderito o rinnovato l’abbonamento negli ultimi 30 giorni potrebbe avere diritto all’upgrade gratuito, ma questo è un punto di vista che ha creato ulteriori malumori tra i membri che sono abbonati da lungo tempo. La tensione all’interno della community dei clienti è ora palpabile, mentre chi aveva riposto fiducia nel marchio si trova a fronteggiare un nuovo scenario.

In questo contesto, l’azienda è chiamata a chiarire le proprie strategie e a rispondere alle esigenze della sua base di utenti. Resta da vedere come Whoop affronterà questa critica e se saranno apportate delle modifiche in risposta alle preoccupazioni.