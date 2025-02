Contenzioso tra Automattic e WP Engine: Accuse di abuso di potere nel mondo di WordPress

La controversia che ha preso piede tra Automattic Inc., la società madre di WordPress, e WP Engine, interessa migliaia di utenti e mette in gioco delicate questioni legate alla gestione e alla sicurezza di innumerevoli siti web. Con al centro del dibattito le accuse mosse da Ryan Keller, un cliente di WP Engine, la vicenda sembra essere solo all'inizio di un'analisi approfondita di quello che viene definito da più parti come una "guerra nucleare" tra le due aziende.

Le accuse di Ryan Keller

Il cliente di WP Engine, Ryan Keller, ha avviato una proposta di class action nei confronti di Automattic e del suo fondatore Matt Mullenweg, sostenendo che queste ultime abbiano abusato del loro potere all'interno dell'ecosistema di WordPress. Secondo Keller, l'azienda ha ostacolato deliberatamente la contratto con WP Engine, tutto ciò per via di un presunto conflitto di marchio. Se la causa dovesse andare avanti, il gruppo coinvolto includerebbe "tutte le persone negli Stati Uniti che avevano piani attivi di hosting WordPress su WP Engine dal 24 settembre 2024 al 10 dicembre 2024".

La situazione si complica ulteriormente: WP Engine aveva già sporto denuncia nei confronti di Automattic e Mullenweg, accusando questi di aver tentato di estorcere milioni di dollari in pagamento per l'uso del marchio WordPress. Keller sostiene che Mullenweg avesse basato quella cifra su una stima di ciò che WP Engine poteva permettersi, piuttosto che sul reale valore del marchio stesso.

La difesa di WP Engine e le conseguenze per gli utenti

Keller non si è limitato a ricostruire i fatti, ma ha anche descritto l'azione di Automattic come un tentativo camuffato di estorsione. Secondo il suo racconto, la manovra avrebbe reso praticamente impossibile per WP Engine, con tutte le sue implicazioni per i clienti, mantenere la normale operatività. Le conseguenze dirette di questo scontro si riflettono non solo sulle aziende coinvolte, ma anche su centinaia di migliaia di clienti che si trovano ora in una posizione precaria.

Keller gestisce una piccola azienda, Keller Holdings LLC, che da oltre dieci anni si avvale dei servizi di WP Engine per gestire il proprio sito web. Inoltre, ha utilizzato la piattaforma per realizzare siti web per diverse aziende e privati. Le azioni di Automattic avrebbero posto lui e molti altri clienti in una situazione "impossibile", bloccando l'accesso all'ecosistema di WordPress e minando la sicurezza e la funzionalità dei servizi che utilizzano.

L'importanza della libertà di WordPress

Un aspetto cruciale della causa promossa da Keller è la necessità di mantenere WordPress una piattaforma accessibile e gratuita per tutti. Il concetto di un ecosistema WordPress libero trova forti sostenitori tra i membri della comunità, e questo dibattito si inquadrerebbe in un contesto più ampio di libertà digitale e accesso alla tecnologia.

In un’epoca in cui i servizi online sono sempre più interconnessi e vitali per le piccole imprese, l'esito di questa disputa legale potrebbe avere ripercussioni significative. Non solo sulle aziende coinvolte, ma sul futuro di una piattaforma che, da più di vent'anni, offre opportunità a contenuti e creatori di vari settori.

L'attuale situazione evidenzia le tensioni tra grandi attori nel campo della tecnologia e la necessità di proteggere gli interessi di piccole imprese e utenti finali, ribadendo l'importanza di un ecosistema digitale equo e sostenibile.