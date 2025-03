Confusione e tensioni nel lancio della GeForce RTX 5070: ecco cosa sappiamo

Il lancio della GeForce RTX 5070 si avvicina, ma la situazione è tutt’altro che chiara. NVIDIA ha comunicato, proprio nelle ore che precedono l’uscita ufficiale, che il modello Founders Edition della nuova scheda grafica non sarà disponibile per l'acquisto il 5 marzo, la data inizialmente fissata, ma solo a fine mese. Questo imprevisto genera preoccupazioni in un mercato già segnato da difficoltà nella disponibilità dei prodotti. La concorrenza, rappresentata da AMD, si prepara a lanciare il suo modello, aggiungendo pressione a un contesto già teso.

Rinvio per il modello Founders Edition

La notizia del rinvio riguarda esclusivamente il modello Founders Edition della RTX 5070, presentata come l'opzione entry level della serie 5000. Questa versione, prodotta direttamente da NVIDIA, non sarà disponibile come previsto, secondo quanto riportato da Andreas Schilling. Il rinvio sembra avere effetti sia sul mercato americano che su quello tedesco, con implicazioni globali che potrebbero estendersi anche ad altri Paesi.

Nonostante questa battuta d’arresto per la versione Founders, non è prevista l'annullamento totale del lancio della RTX 5070. I modelli degli altri produttori partner di NVIDIA potrebbero comunque essere disponibili all'acquisto. Tuttavia, le voci recenti suggeriscono che le scorte di questi modelli potrebbero risultare limitate, complicando ulteriormente la situazione dei consumatori.

Si ipotizza che il rinvio possa essere collegato a recenti dazi doganali concessi dall’amministrazione USA, che rischiano di far lievitare il prezzo di vendita. NVIDIA starebbe quindi rivedendo le proprie strategie di lancio per evitare di gravare ulteriormente sui consumatori con un aumento dei prezzi.

L'incertezza continua nel settore delle schede grafiche

NVIDIA non è nuova a modificare le tempistiche di lancio delle sue schede grafiche. In precedenza, il lancio della RTX 5070 era previsto per la fine di febbraio, ma era stato poi spostato ai primi di marzo. Di fronte a continui slittamenti senza spiegazioni chiare, si è diffusa la speculazione che problemi produttivi o decisioni strategiche stessero influenzando il calendario.

Il contesto di mercato rende tutto più critico: AMD, infatti, ha programmato l’annuncio della sua Radeon RX 9070 per il giorno successivo, il 6 marzo. Secondo le informazioni raccolte, la disponibilità di queste schede grafiche potrebbe essere tra le migliori degli ultimi periodi, mettendo ulteriormente in difficoltà NVIDIA nel mantenere la propria quota di mercato.

Recensioni in contrasto con la disponibilità

Uno degli aspetti più paradossali della situazione attuale è che la maggior parte delle recensioni pubblicate sino ad ora riguarda il modello Founders Edition, il quale, tuttavia, non sarà subito disponibile. Circa il 90% delle recensioni analizza quindi un prodotto che gli utenti non potranno acquistare fino alla fine di marzo.

Questa disparità tra ciò che viene recensito e la reale disponibilità dei prodotti crea confusione tra i consumatori. In particolare, va considerato che le varianti proposte dai partner potrebbero presentare caratteristiche tecniche e prezzi differenti rispetto alla versione recensita di riferimento. Ciò rischia di generare indecisione e frustrazione tra coloro che attendono l’uscita della nuova scheda grafica.

La situazione complessiva del mercato delle schede grafiche si presenta quindi in un contesto volatile, dove le aspettative dei consumatori potrebbero non incontrare la realtà dei fatti, in una dinamica in continua evoluzione.