Concorso tra i colossi della carta di credito: Visa, Mastercard e American Express in lizza per Apple Card

Un acceso confronto si sta delineando nel settore delle carte di credito, con le più importanti società finanziarie pronte a contendersi un’opportunità nel business dell’Apple Card. Secondo un recente report del Wall Street Journal, Visa, Mastercard e American Express sono tutte attivamente coinvolte in trattative per diventare la rete di pagamento associata all’Apple Card, mentre Goldman Sachs, attuale partner finanziario, cerca un’uscita da questa partnership che ha comportato perdite significative.

La situazione attuale dell’Apple Card e Goldman Sachs

Attualmente, Goldman Sachs è l’istituto bancario che sostiene l’Apple Card, ma la situazione è diventata delicata. Nonostante il legame iniziale potesse sembrare proficuo, Goldman Sachs ha registrato perdite ingenti frutto di questa collaborazione. La banca sembra avere un interesse crescente nel trovare un’alternativa e abbandonare il progetto. Quindi, uno dei primi passi che Apple dovrà compiere sarà scegliere una nuova rete di pagamento per la sua carta.

Il report del Wall Street Journal sottolinea come sia Visa che American Express stiano cercando di superare Mastercard per diventare l’operatore di questa rete. Visa, in particolare, ha presentato un’offerta audace, che prevede un pagamento anticipato di 100 milioni di dollari, cifra generalmente riservata solo ai programmi di carte di credito più rilevanti.

American Express e la sua strategia per sostituire Goldman Sachs

Nel frattempo, American Express non si limita a concorrere come rete di pagamento, ma punta a diventare sia l’emittente che la rete della Apple Card. Questo approccio potrebbe consentire un controllo maggiore sulla carta e un’integrazione più profonda con il sistema Apple. L’azienda sta facendo di tutto per prevalere, e la sua proposta si sta rivelando davvero competitiva.

D’altra parte, Mastercard è determinata a non cedere senza combattere e si sta impegnando attivamente per mantenere il suo ruolo di rete di pagamento. Infatti, sta pensando di integrare la propria piattaforma Finicity all’interno dell’ecosistema Apple. Questa tecnologia consentirebbe agli utenti di visualizzare i saldi dei loro conti bancari, rendendo l’esperienza ancora più user-friendly.

I timori delle grandi banche riguardo a Apple

Le grandi istituzioni finanziarie hanno sempre visto con preoccupazione le ambizioni di Apple nel settore finanziario. Da anni, si sono instaurate relazioni ambivalenti tra i colossi bancari e il gigante tecnologico, mentre cercano di mantenere una certa distanza per non consentire ad Apple di ritagliarsi un’ulteriore fetta di mercato nel settore della finanza per consumatori. Ogni rete di pagamento che riuscirà a siglare un accordo con Apple avrà l’opportunità di partecipare attivamente nello sviluppo futuro dei sistemi di pagamento dell’azienda di Cupertino.

In particolare, il tempo stringe per Goldman Sachs, che ha manifestato la sua intenzione di terminare la collaborazione con Apple già da novembre 2023. Diverse banche, tra cui Synchrony, Chase, Capital One e American Express, sono attivamente coinvolte nel tentativo di sostituire Goldman, ponendo le basi per un intenso periodo di contrattazioni.

Il panorama è complesso e in continua evoluzione, con ciascun attore del mercato che cerca di affermarsi in un contesto che, seppur rischioso, rappresenta anche una grande opportunità per il futuro.