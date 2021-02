L’ultimo concept phone di Xiaomi con un “display a quattro curve” senza porte e pulsanti

Un “display a cascata a quattro curve”: questa la definizione dell’ultimo concept presentato da Xiaomi, che fa riferimento ad un nuovo telefono dell’azienda cinese. Cosa vuol dire? Per farla breve, lo schermo di questo telefono (che resta ancora senza un nome) non solo ha profonde curve a “cascata” di 88 gradi sui lati sinistro e destro, ma anche sui lati superiore e inferiore, senza lasciare spazio per porte o pulsanti vari.

Xiaomi afferma che questa struttura viene pensata con lo scopo di “estendere i limiti del display all’infinito” e consentire “un vero design unibody senza porte”. La domanda che stanno ponendo molti esperti, fin troppo ovvia, è come potrebbe funzionare agli angoli dello schermo: stando alle immagini promozionali, sembra che Xiaomi voglia semplicemente lasciarli vuoti, con dei piccoli ritagli arrotondati.

Se così fosse non si tratterebbe esattamente di un “display infinito” ma comunque di una soluzione molto interessante, anche se ovviamente non verrà facilmente digerita dalle persone a cui già non piacciono i display curvi visti su telefoni come il Galaxy S21 Ultra.

Ma questo telefono di Xiaomi vedrà mai la luce? Stando a quanto riferito alla testata “The Verge” da un rappresentante dell’azienda cinese, lo smartphone è in lavorazione, con un display che è il risultato di “innumerevoli scoperte nella tecnologia di piegatura e laminazione del vetro”, tanto da rappresentare “la somma di 46 brevetti rivoluzionari”.

Nel 2019 Xiaomi ha rivelato il telefono Mi Mix Alpha, che presentava un display che avvolgeva quasi tutto il dispositivo, anche se alla fine non è mai stato messo in vendita. Pertanto, anche questo concept phone potrebbe non diventare mai un dispositivo disponibile in commercio: non resta che attendere le prossime settimane per capirci di più.

Fonte The Verge