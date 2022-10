Con Windows 11 si potrà presto avviare l'hotspot WiFi sul Galaxy

Come sanno bene i fan di Samsung, negli ultimi anni il colosso di Seul ha deciso di approfondire la sua collaborazione con Google e Microsoft. Basti pensare al sistema operativo Wear OS 3, che è stato esclusivo di Samsung per più di un anno, ma anche alla funzione Phone Link di Microsoft, che è stata rilasciata per la prima volta sui telefoni Galaxy. Inoltre, il cloud gaming Xbox di Microsoft è ora una funzionalità nativa sulle smart TV Samsung basate su Tizen.

Stando a quanto riportato da SamMobile, Microsoft è ora pronta ad introdurre un'altra funzionalità che sarà esclusiva per i telefoni Galaxy, almeno per il momento.

Il gigante di Redmond ha infatti annunciato l'arrivo della funzione Instant Wi-Fi Hotspot sul sistema operativo Windows 11, consentendo in questo modo agli utenti di attivare l'hotspot Wi-Fi sul proprio smartphone. Questa nuova funzionalità è disponibile su computer e laptop con la versione di anteprima di Windows 11 (build 25231) e per ora sarà un'esclusiva dei telefoni Galaxy. Si tratta di una novità richiesta da molti utenti Windows (MacOS di Apple e Chrome OS di Google hanno già una funzionalità simile, ndr).

Dopo aver abbinato il proprio telefono Galaxy a un computer con Windows 11, gli utenti possono vedere il telefono nelle impostazioni Wi-Fi e attivare l'hotspot Wi-Fi del telefono direttamente dal computer. Non è quindi necessario attivare manualmente l'hotspot Wi-Fi e inserire la password di rete sul computer.

Per utilizzare questa funzione c'è bisogno di un laptop o PC Windows 11 (22H2 Build 22621) con Bluetooth, Wi-Fi e l'app Phone Link (v1.22082.111.0). Inoltre, è necessario avere anche un dispositivo Galaxy con One UI 4.1.1 (o versioni successive), come ad esempio Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S21 e Galaxy S22. Gli utenti sperano che nel prossimo futuro Samsung possa avviare un'ulteriore collaborazione con Microsoft per creare una soluzione di backup e ripristino nativa per telefoni e tablet Galaxy, magari pensando anche ad una modalità per sbloccare il PC utilizzando il Galaxy Watch.