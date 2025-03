Con l'ora legale in arrivo, Samsung condivide approfondimenti sui modelli di sonno

La Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra il 14 marzo, si avvicina e con essa il ritorno dell’ora legale, un cambiamento che molti affrontano con difficoltà. Samsung ha colto l’occasione per fornire dati importanti sui modelli di sonno degli utenti di Samsung Health e Galaxy Watch, svelando come questo passaggio possa influenzare la qualità del riposo. Inoltre, è stato annunciato un imminente aggiornamento per Samsung Health, che offrirà nuove funzionalità agli utenti di One UI 7.

L'effetto dell'ora legale sui modelli di sonno

Il passaggio all’ora legale ha un impatto significativo sulla qualità del sonno, come dimostrano i dati raccolti da Samsung. A livello globale, l'azienda ha monitorato le abitudini di riposo degli utenti in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e oltre 40 nazioni europee. I risultati hanno mostrato un effetto a catena che si traduce in problemi di sonno che possono durare settimane. È emerso che il cambiamento dell’ora, seppur apparentemente insignificante, ha effetti tangibili, specialmente tra i più giovani.

Analizzando i dati, Samsung ha scoperto che nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore dell’ora legale, le persone tendono a coricarsi circa 30 minuti più tardi rispetto al solito, e a svegliarsi 19 minuti prima. Questa variazione temporale incide maggiormente sulle persone tra i 20 e i 30 anni, che risultano più vulnerabili rispetto agli utenti di fasce di età più avanzate, che riescono ad adattarsi più rapidamente al cambiamento dell’ora.

Una delle evidenze più preoccupanti riguarda la diminuzione del punteggio di sonno nella fascia più giovane. Questo punteggio, che riflette la qualità del riposo, si abbassa per settimane dopo l'effetto del cambio orario, con il gruppo dei ventenni che mostra il recupero più lento. Anche dopo tre settimane dal passaggio, i punteggi di sonno non tornano agli standard abituali, evidenziando fluttuazioni che possono influenzare negativamente il benessere generale degli utenti.

Novità in arrivo con l'aggiornamento di Samsung Health

Con la Giornata Mondiale del Sonno alle porte e l'ora legale in arrivo tra il 29 e il 30 marzo 2025, Samsung si prepara a rilasciare un aggiornamento significativo per la sua app Samsung Health, pensato per chi utilizza One UI 7. Questa novità intende migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo strumenti pratici per ottimizzare la qualità del sonno.

Una delle caratteristiche principali del nuovo aggiornamento è la funzione Sleep Environment Report, che si propone di analizzare diversi fattori chiave che possono influenzare la qualità del sonno, come temperatura, livelli di CO2, umidità e illuminazione. Utilizzando l'ecosistema Samsung e SmartThings, gli utenti potranno creare un ambiente di sonno ideali secondo le loro esigenze.

In aggiunta, l'aggiornamento prevede un miglioramento della funzione Energy Score, che fornisce un'indicazione su quanta energia gli utenti possono impiegare nel corso della giornata. Sarà introdotta anche Activity Consistency, una nuova funzionalità pensata per valutare i livelli di attività fisica degli utenti degradando gli ultimi quattro settimane, permettendo così una valutazione più accurata delle condizioni generali di salute.

Con l’approssimarsi di eventi come la Giornata Mondiale del Sonno, Samsung consiglia di esplorare la funzione Sleep Coaching, che offre programmi personalizzati per sviluppare abitudini notturne più sane e consapevoli.