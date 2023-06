Con iOS 17 vengono bloccate automaticamente le foto di nudo

Apple ha appena presentato ufficialmente molti nuovi prodotti durante la WWDC 2023, l’evento annuale che la società del CEO Tim Cook sfrutta per mostrare al mondo tutte le novità più interessanti. Tuttavia, oltre al Mac Studio aggiornato, al MacBook Air da 15” e al Mac Pro con processore M2 Ultra, i fan della Mela hanno accolto con grande entusiasmo anche iOS 17, la nuova versione dello storico sistema operativo di Apple.

Tra le tante novità introdotte dal colosso di Cupertino con iOS 17 c’è anche una funzionalità progettata per bloccare automaticamente i messaggi e i file in arrivo che potrebbero avere contenuti sensibili. In particolare, questa funzione ha come scopo quello di bloccare le immagini di nudo, proteggendo gli utenti da situazioni di questo tipo.

La sfocatura opt-in può essere applicata alle immagini sensibili inviate tramite Messaggi, AirDrop, FaceTime e app di terze parti. La funzione impedirà agli utenti di ricevere immagini indesiderate. Tutte le nudità saranno bloccate, anche se l’utente potrà comunque decidere di visionare toccando il pulsante “Mostra”.

Gli avvisi sui contenuti sensibili hanno lo stesso meccanismo della funzionalità Communication Safety che Apple ha aggiunto lo scorso anno per proteggere i più piccoli, con tutto il rilevamento eseguito sul dispositivo in modo che Apple non veda il contenuto condiviso.

Communication Safety rileva e blocca le immagini di nudo prima che i bambini possano visualizzarle. Con ‌iOS 17‌ questa funzione diventa ancora più efficace: l’obiettivo è fare in modo che la comunità di utenti che possiede un iPhone e utilizza iOS possa sentirsi sempre più al sicuro.