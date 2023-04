Come velocizzare una rete domestica

La velocità di connessione a Internet in casa è aumentata notevolmente grazie alla diffusione di cavi in fibra ottica e al 5G che sta entrando nelle case di tutto il mondo. La crescente domanda di connessione da parte dei nostri dispositivi collegati sta rallentando le prestazioni della rete domestica. Servizi come Netflix, e altri servizi di TV in streaming, videochiamate, laptop, smartphone e tablet Wi-Fi, videogiochi, dispositivi per la casa intelligente come campanelli, termostati intelligenti e luci, assistenti vocali come Alexa e molti altri, richiedono una larghezza di banda sempre maggiore.

Le famiglie possiedono molti dispositivi connessi ad Internet, anche fino a cinque o più dispositivi collegati. Se vivi da solo in casa o in un appartamento, la tua rete potrebbe funzionare bene. Ma se fai parte di una famiglia o di un gruppo di persone che condividono la connessione, la velocità della tua rete diminuirà rapidamente. Se stai riscontrando problemi come il download lento da Internet, è probabile che tu abbia un problema di velocità o larghezza di banda della tua rete domestica.

Spesso, non ci rendiamo conto che in casa abbiamo una vera e propria rete, che si estende dal router e che dobbiamo gestire nel modo migliore possibile. Il primo passo per aumentare la velocità della tua rete domestica è capire che hai effettivamente una rete e che devi ottimizzarla per far fronte alla connessione di numerosi dispositivi. Di seguito, nei prossimi paragrafi, i migliori consigli per ottenere il massimo dalla tua rete domestica.

Come ottenere una rete domestica veloce

Per iniziare ad aumentare la velocità della tua rete domestica, è importante assicurarsi di avere la connessione a banda larga più veloce possibile. Valuta l’opzione di aggiornare la tua connessione. Alcune offerte di operatori telefonici hanno pacchetti che offrono una velocità di 1 Gbps che solitamente hanno una velocità intorno ai 900 Mbps. Può essere molto utile conoscere le ultime offerte di banda larga disponibili. Prima di provare qualsiasi soluzione, ti consigliamo di eseguire un test di velocità per capire quali sono le prestazioni attuali della tua rete.

Prima di procedere all’aggiornamento fisico della tua rete domestica, ci sono alcuni suggerimenti che puoi seguire per migliorare il segnale Wi-Fi o la connessione cablata senza dover acquistare nuovi dispositivi. Se hai bisogno di utilizzare tutta la larghezza di banda disponibile in un momento specifico, come durante una riunione video importante o il download da Internet per tutta la famiglia, potresti provare a disattivare alcune cose.

Disattiva i dispositivi non necessari

In primo luogo, elimina le interferenze Wi-Fi provenienti da dispositivi come forni a microonde, telefoni cordless, baby monitor e interruttori dimmer. Questi dispositivi possono interferire con il segnale Wi-Fi e ridurre la velocità della tua connessione. Se vuoi massimizzare la larghezza di banda disponibile, prova a spegnere i dispositivi Wi-Fi che non stai effettivamente utilizzando. I tuoi telefoni e tablet potrebbero utilizzare la larghezza di banda dei dati in background, aggiornare app o eseguire altre attività.

Anche gli altoparlanti intelligenti come Amazon Alexa possono essere spenti quando non li stai utilizzando; oltretutto, sono sempre in ascolto. Ricorda che questi dispositivi continuano ad utilizzare la larghezza di banda anche quando non li stai usando, a meno che non spegni il microfono o scolleghi l’altoparlante. Se vuoi evitare che altri membri della tua famiglia monopolizzino la larghezza di banda della rete domestica, potresti dover chiedere loro di limitare l’utilizzo di alcuni dispositivi.

Se vuoi utilizzare tutta la larghezza di banda disponibile, potrebbe essere necessario limitare l’utilizzo di Internet su altri dispositivi. Potresti anche considerare l’installazione di controlli parentali e programmare gli orari di accesso alla rete, cosa possibile con alcuni router e adattatori Powerline. Anche se può sembrare un po’ fastidioso, è importante ricordare che tutti i membri della famiglia hanno bisogno di accedere alla connessione Internet, quindi è necessario trovare un equilibrio tra l’utilizzo della larghezza di banda e la condivisione della rete in modo equo per tutti.

Utilizza un router veloce

Il router è il dispositivo che connette il modem ad altri dispositivi, consentendo la comunicazione tra di essi e Internet. In una casa intelligente con molti dispositivi connessi, il router rappresenta il primo punto di stress della rete. È importante capire la differenza tra modem e router: un modem si connette direttamente a Internet, mentre un router funge da hub che distribuisce la connessione a diversi dispositivi in ​​casa.

Se devi collegare un solo computer a Internet, ti basta un modem. Se vuoi connettere più dispositivi, invece, hai bisogno di un router. Se desideri connetterti a Internet tramite Wi-Fi, ti serve un router wireless. Spesso, i fornitori di servizi Internet (ISP) forniscono ai propri abbonati un router-modem combinato. Probabilmente hai ricevuto un router gratuito o un modem/router combinato dal tuo provider.

Anche se questi dispositivi sono solitamente abbastanza decenti, è improbabile che siano tra i migliori sul mercato. Può anche essere probabile che il tuo router sia piuttosto vecchio e non in grado di sfruttare i più recenti standard Wi-Fi, il che potrebbe limitare la velocità della tua rete domestica. Avere un modem e un router separati semplifica gli aggiornamenti futuri e ti consente di rimanere al passo con le ultime tecnologie Wi-Fi disponibili.

La tecnologia dei router si evolve molto più rapidamente rispetto a quella dei modem. È importante sottolineare che anche il miglior router non può aumentare la velocità di Internet o la larghezza di banda fornita dal tuo ISP, ma può sicuramente migliorare le prestazioni della connessione. Un router di fascia alta ti offrirà una portata migliore e velocità più elevate grazie alle più recenti tecnologie wireless, oltre a una gestione della rete più sofisticata.

Se hai un router vecchio, chiedi al tuo ISP di inviartene uno nuovo. Se vuoi migliorare notevolmente le prestazioni della tua rete domestica, dai un’occhiata ai migliori router Wi-Fi disponibili sul mercato, spesso progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori con un grande appetito per la larghezza di banda.

Passa al Wi-Fi 6

Sebbene il Wi-Fi 5 sia un buon standard, il Wi-Fi 6 offre ulteriori miglioramenti grazie a nuovi canali radio che forniscono più larghezza di banda. Il Wi-Fi 6 migliora la capacità di un router di gestire il traffico tra i dispositivi e consente ai router di comunicare con più dispositivi contemporaneamente. Il Wi-Fi 6 è essenzialmente un rebranding dell’ultimo standard 802.11ax, che sostituisce 802.11ac.

È incoraggiante vedere che l’industria sta iniziando a utilizzare nomi più sensati e comprensibili per gli standard Wi-Fi. Si prevede che il Wi-Fi 6 porti a un miglioramento del throughput fino a 4 volte superiore rispetto al Wi-Fi 5. Un esempio di router Wi-Fi 6 è l’Asus Innovaprise RT-AX3000 Dual Band WiFi Router. È importante notare che il Wi-Fi 6 e il Wi-Fi 6E sono retrocompatibili, ma le prestazioni saranno limitate allo standard più lento tra i due.

Per ottenere i migliori risultati, cerca un router wireless Wi-Fi 5 802.11ac preferibilmente con supporto MU-MIMO con almeno tre antenne. Le antenne multiple riducono gli errori e aumentano la velocità della connessione. I router più vecchi potrebbero avere processori più lenti, il che significa che potrebbero richiedere più tempo per trasmettere i dati dalla fonte.

La maggior parte dei nuovi router è dotata di tecnologia “dual-band“, il che significa che supportano entrambe le bande radio a 2,4 GHz e 5 GHz. Questo ti consente di utilizzare la banda a 5 GHz per le attività che richiedono maggiore larghezza di banda, come lo streaming video in alta definizione, mentre la banda a 2,4 GHz viene utilizzata per dispositivi che richiedono meno larghezza di banda, come telefoni cellulari e tablet.

Come ottimizzare il tuo router

Oltre ad aggiornare il tuo router, è consigliabile riavviarlo di tanto in tanto accendendolo e spegnendolo. Assicurati di utilizzare l’ultimo aggiornamento del firmware, che può essere scaricato dal sito Web del produttore. La maggior parte degli aggiornamenti del firmware sono abbastanza semplici e dispongono di una procedura guidata che ti guida attraverso i passaggi.

Se hai difficoltà, puoi contattare il tuo provider di banda larga per assistenza. Ricorda che gli aggiornamenti del firmware possono migliorare le prestazioni del router, risolvere eventuali problemi di sicurezza e fornire nuove funzionalità. Quindi, è importante mantenere il firmware del router sempre aggiornato.

Dove collocare il router

Il posizionamento del router è essenziale per garantire una connessione Wi-Fi forte e veloce in tutte le aree della casa. Il posto migliore per posizionare il router è al centro della casa. Se possibile, sposta il router in modo che sia all’incirca al centro della casa e il più in alto possibile dal pavimento. In questo modo, il segnale Wi-Fi avrà la migliore possibilità di raggiungere tutte le aree della casa e di evitare quei punti morti.

È importante anche posizionare il router su una scrivania, un tavolo o uno scaffale, evitando di posizionarlo sul pavimento e, se possibile, lontano da altri dispositivi elettronici. Mai posizionarlo all’interno di un armadio o dietro la televisione. Se il router si trova accanto a una finestra, metà del segnale potrebbe essere diretto all’esterno, il che non è utile all’interno della casa.

Utilizza una connessione cablata

Se possibile, ti consigliamo di collegare il tuo computer o dispositivo alla rete utilizzando un cavo Ethernet. I laptop possono utilizzare un adattatore Ethernet o una docking station dotata di una porta Gigabit Ethernet. In alternativa, puoi utilizzare un adattatore Powerline, che utilizza la tua rete elettrica domestica per estendere la connessione Ethernet.

Questo ti consentirà di ottenere una connessione più stabile e veloce rispetto alla connessione Wi-Fi. Sebbene la connessione Wi-Fi sia conveniente, può essere soggetta a interferenze e perdita di segnale, soprattutto se ci sono altri dispositivi che utilizzano la stessa banda.

Utilizza gli adattatori Powerline

Sebbene il modo migliore per instradare i dati in casa sia quello di utilizzare i cavi Ethernet, spesso non è pratico avvolgere i cavi in ogni stanza. I cavi di alimentazione sono presenti in ogni stanza della casa e possono essere utilizzati come cavi Ethernet proxy, creando una rete Powerline. Per farlo, è sufficiente montare un adattatore Powerline nella stanza in cui si trova il router, collegandolo a una presa di corrente vicina e quindi al router con un cavo Ethernet.

Successivamente, porta l’altro adattatore Powerline nella stanza in cui hai bisogno di un accesso rapido e collegalo alla smart TV, alla console di gioco, al laptop, o a qualsiasi altro dispositivo con un altro cavo. In questo modo, puoi usufruire di una connessione Ethernet stabile e veloce senza dover passare cavi Ethernet in tutta la casa. Tieni presente che la velocità della tua rete Powerline dipenderà dalla qualità della tua rete elettrica domestica.

Alcuni adattatori Powerline possono creare un nuovo hotspot Wi-Fi nella seconda stanza, migliorando la copertura Wi-Fi in quella zona. In generale, la connessione Powerline è molto più stabile e forte rispetto a quella offerta da un extender Wi-Fi, quindi questi adattatori possono rappresentare una soluzione economica e rapida per migliorare la copertura Wi-Fi dove ne hai più bisogno.

Con la tecnologia Powerline, il segnale forte del tuo router viene trasmesso attraverso la rete elettrica domestica alla seconda o terza stanza, creando un hotspot Wi-Fi forte e stabile. Invece, gli extender Wi-Fi spingono il segnale Wi-Fi esistente un po’ più lontano, ma spesso a discapito della qualità del segnale.

Utilizza una rete Mesh Wi-Fi

Non tutti gli adattatori Powerline dispongono di Wi-Fi, per questo è importante considerare l’opzione di configurare una rete mesh. Questa soluzione è particolarmente utile per velocizzare la connessione in proprietà più grandi. La rete mesh crea un sistema Wi-Fi che copre tutta la casa e dovrebbe eliminare le zone morte, fornendo una connessione Wi-Fi ininterrotta, più veloce e affidabile in ogni angolo della casa.

A differenza dei router tradizionali che trasmettono il Wi-Fi da un singolo punto, i sistemi mesh dispongono di più punti di accesso. Un’unità mesh è collegata al router o al modem e diventa l’hub principale, mentre le altre unità mesh chiamate nodi che catturano e ritrasmettono il segnale del router. In questo modo, si ottiene una singola rete Wi-Fi su cui i dispositivi si connettono e si disconnettono senza problemi mentre ci si sposta nella casa.

Per creare una rete mesh, è sufficiente collegare un’unità mesh al router e creare una nuova rete Wi-Fi intelligente. Alcuni sistemi mesh utilizzano Powerline come spina dorsale. In ogni caso, è importante scegliere il sistema mesh giusto per le proprie esigenze.

Conclusioni su come velocizzare una rete domestica

In conclusione, ci sono diverse opzioni disponibili per velocizzare una rete domestica e migliorare la connessione Wi-Fi in tutta la casa. Il posizionamento del router è fondamentale per garantire una copertura Wi-Fi uniforme in ogni stanza. Il router dovrebbe essere posizionato al centro della casa, il più in alto possibile e lontano da altri dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale.

In alternativa, puoi utilizzare una connessione Ethernet per una connessione più stabile e veloce, utilizzando cavi Ethernet o adattatori Powerline. Inoltre, è possibile utilizzare un adattatore Powerline con hotspot Wi-Fi o una rete mesh per ottenere una connessione Wi-Fi uniforme in tutta la casa. La rete mesh è particolarmente utile per proprietà più grandi, poiché crea un sistema Wi-Fi che copre tutta la casa e elimina le zone morte.

Infine, è importante scegliere il sistema giusto in base alle proprie esigenze e alla dimensione della casa. Migliorare la connessione Wi-Fi in casa può migliorare la produttività e la qualità della vita, consentendo di utilizzare i propri dispositivi in modo più efficiente e senza interruzioni.