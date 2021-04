Come utilizzare AltStore su iPhone per installare qualsiasi app di terze parti

AltStore è l’ultimo di una lunga serie di app store non ufficiali per iPhone o iPad, ed è completamente diverso da tutti gli altri. Non è necessario eseguire il jailbreak ed è gratuito, perciò continua a leggere per scoprire come scaricarlo sul tuo dispositivo.

Come scaricare AltStore

A differenza degli altri app store alternativi, AltStore richiede solo due cose: il tuo PC o Mac e l’app complementare chiamata AltServer. Gli utenti Windows devono scaricare la versione Apple ufficiale di iTunes e non la versione di Microsoft Store. Se non sei sicuro o pensi di star utilizzando quella sbagliata, eliminala e reinstallala utilizzando i seguenti link:

Ora puoi scaricare AltStore

Collega il tuo dispositivo iOS al computer e scarica AltServer dal sito web ufficiale di AltStore Per utenti Windows: vai nella barra delle applicazioni e clicca su AltServer. Vai su Installa AltStore e scegli il tuo dispositivo Per utenti Mac: vai alla barra degli strumenti e vai su AltStore > Installa AltStore. Poi scegli il tuo dispositivo AltStore verrà installato sul tuo iPhone o iPad

Da qui in poi, dovresti lasciare il tuo computer acceso (in modalità di standby se non lo stai usando) ed AltServer in esecuzione in background. Collega il tuo dispositivo quando desideri installare app o giochi, aggiornarli, o vuoi fare altre operazioni. Potrai collegarlo utilizzando sia il cavo ufficiale sia iTunes Wi-Fi Sync.

Come utilizzare AltStore

Apri AltStore sul tuo dispositivo Se viene visualizzato l’Errore dello sviluppatore non attendibile, vai su Impostazioni > Generali > Profili e rendi attendibile il profilo di AltStore Apri di nuovo AltStore e vai su Impostazioni > Account Accedi utilizzando il tuo ID Apple o la password specifica dell’app, se ne hai creata una, per installare AltStore Vai sulla barra di ricerca e seleziona un’app o un gioco da installare. Cliccaci sopra per vedere di cosa si tratta o premi GRATIS per installarla Una volta installata, l’icona comparirà sulla tua home page e l’app sarà pronta per l’uso

Come installare file IPA esterni

Poiché AltStore non dispone di così tanti contenuti, come gli altri app store di terze parti, potrai caricarvi i tuoi file IPA scaricati da Internet:

Usa il browser Safari per scaricare i tuoi file Trova il file e clicca sull’icona AltStore Si aprirà AltStore e l’app verrà installata In alternativa, apri AltStore e clicca sull’icona “più” Individua il file scaricato e cliccaci sopra Attendi che l’icona venga visualizzata sulla schermata iniziale, così l’app verrà installata

È inoltre possibile accedere alle app scaricate nella sezione “Le mie app” in AltStore.

Pro e contro:

Come con qualsiasi altra app, anche AltStore ha alcuni pro e contro

Pro

Non è necessario eseguire il jailbreak

Le app sono autofirmate, quindi Apple non potrà revocare i certificati delle app

Scegli tra le app preinstallate o carica le tue

Contro

Puoi avere solo tre app attive alla volta, incluso AltStore

È necessario installare l’app complementare AltServer sul tuo computer ed il dispositivo deve essere connesso tramite cavo o Wi-Fi Sync per installare e aggiornare le app

Le app devono essere aggiornate ogni sette giorni se l’utente ha un ID Apple gratuito e 12 mesi se l’utente ha un ID Apple a pagamento

Domande frequenti

Queste sono le risposte alle domande più frequenti per spiegarti tutto ciò che devi sapere su questo app store:

Cos’è AltStore?

È un programma di installazione di app di terze parti che ti consente di installare app non firmate creando da te i certificati da sviluppatore.

È un jailbreak?

No. AltStore non è un jailbreak e non ne ha bisogno. È solo un app store che ti consente di installare file IPA non firmati.

Come funziona AltStore?

Riley Testut ha sviluppato questo app store utilizzando i permessi che Apple fornisce agli sviluppatori. Pertanto, tramite questa funzione gli sviluppatori possono testare le app prima che vengano inviate allo store ufficiale. Questo è ciò che ti consente di autofirmare i certificati da sviluppatore per installare le app. Tuttavia, è anche il motivo per cui puoi avere solo tre app attive alla volta e perché è necessario il tuo ID Apple.

Quali app offre AltStore?

In questo momento non molte, ma lo sviluppatore ne aggiungerà altre col passare del tempo. Nel frattempo, puoi utilizzare AltStore per eseguire il sideload di file esterni in modo da poter avere disponibile praticamente qualsiasi app o gioco che desideri. Di seguito, un elenco delle app più popolari presenti sullo store:

GBA4iOS

Emulatore di Happy Chick

Provenance

iNDS

Chimera Jailbreak

Come dovrei usare AltStore?

Lo sviluppatore suggerisce di utilizzare l’app store in questo modo:

Assicurati che AltStore si apra automaticamente quando il computer è acceso

Quando non utilizzi il computer, mettilo in modalità di standby e (preferibilmente durante la notte) collega il dispositivo in modo che iOS possa aggiornare le app e lo store

Apri l’app almeno una volta alla settimana in modo che iOS le dia la priorità ed aggiorni le tue app

AltStore è completamente gratuito ed è molto diverso dagli altri app store. Provalo oggi sul tuo dispositivo per ottenere tutte le app e giochi che desideri.