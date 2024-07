Come scegliere un notebook: guida all'acquisto

Nel 2024, i notebook e computer portatili sono parte integrante delle nostre vite: ogni giorno, li utilizziamo per lavoro, per intrattenimento o semplicemente per svolgere semplici ricerche sul web.

La grandissima disponibilità di modelli sul mercato potrebbe rendere difficile la scelta del miglior notebook per le proprie esigenze, ma niente paura! In quest'articolo abbiamo stilato per te una lista dei requisiti fondamentali da tenere in considerazione al momento dell'acquisto di un computer portatile, in modo che tu possa compiere un acquisto mirato e in base alle tue esigenze personali.

Continua a leggere per scoprire quali sono. Una volta fatto, dai un'occhiata alla nostra selezione dei migliori notebook in commercio.

Requisiti fondamentali dei migliori notebook

Diamo subito un'occhiata a queli sono i requisiti più importanti da tenere in considerazione quando si acquista un portatile!

Schermo e risoluzione

Il primo fattore da tenere in considerazione quando si acquista un notebook è lo schermo. Questo influisce sia sulla dimensione del portatile, sia sulla resa durante l’utilizzo (soprattutto in alcuni contesti).

Innanzitutto, occorre pensare a che uso si farà del computer. Solitamente uno schermo da 15.6 pollici è più che sufficiente nella maggior parte dei casi, anche se alcune esigenze particolari possono richiedere display più ampi. Sul mercato esistono infatti notebook anche da 17, 18 e persino 20 pollici, forse più adatti a chi lavora nel campo della grafica o del montaggio video.

Non sempre però lo schermo più grande è la soluzione migliore. Questa caratteristica infatti, può influire anche molto negativamente sull'ingombro complessivo del dispositivo.

Discorso a parte va fatto per la risoluzione. Essa va comunque rapportata alle dimensioni dello schermo e, nel contesto attuale, è consigliabile non scendere sotto lo standard dei 1920 x 1080 pixel. Andando su valori maggiori poi, è bene considerare la stessa anche a seconda del tipo di utilizzo che si fa del computer.

CPU

Altra variabile dall'innegabile peso specifico è la CPU del computer portatile. I migliori notebook sul mercato hanno processori estremamente potenti, ma al contempo costosi. In questo caso, potrebbe essere utile trovare un compromesso tra costo/resa. Anche in questo caso, è importante tenere a mente l'uso che si intende fare del computer, in modo da scegliere il processore più adatto alle proprie esigenze. Diamo un'occhiata a come scegliere una CPU.

Migliori processori per prestazioni generali e Gaming

Intel Core i9 di 13ª Generazione

Modelli consigliati : Intel Core i9-13900H, i9-13980HX

: Intel Core i9-13900H, i9-13980HX Vantaggi: eccellenti prestazioni in multi-core, ideali per gaming avanzato e applicazioni professionali come il rendering 3D e l’editing video.

AMD Ryzen 9 7945HX

Vantaggi:prestazioni eccezionali per gaming e produttività, offre ottime capacità multi-core e una buona efficienza energetica.

Apple M2 Pro / M2 Max

Modelli Consigliati : Apple M2 Pro, M2 Max

: Apple M2 Pro, M2 Max Vantaggi: ottimizzato per i laptop Apple, eccellenti prestazioni sia per applicazioni professionali sia per attività quotidiane, ottima durata della batteria.

Migliori processori per uso Professionale e multitasking

Intel Core i7 di 13ª Generazione

Modelli Consigliati : Intel Core i7-13700H, i7-13700K

: Intel Core i7-13700H, i7-13700K Vantaggi: ottimo equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, adatto per multitasking avanzato e applicazioni professionali.

AMD Ryzen 7 7840HS

Vantaggi: ottime prestazioni multi-core e buona efficienza energetica, adatto per applicazioni professionali e gaming leggero.

Apple M2

Vantaggi: prestazioni eccellenti per uso quotidiano e professionale con un buon equilibrio tra potenza e durata della batteria.

Migliori processori per portatili di fascia media

Intel Core i5 di 13ª Generazione

Modelli Consigliati : Intel Core i5-13500H, i5-13400

: Intel Core i5-13500H, i5-13400 Vantaggi: buone prestazioni per l’uso quotidiano e gaming leggero, efficiente e conveniente.

AMD Ryzen 5 7640HS

Vantaggi: ottimo rapporto prezzo/prestazioni, buone capacità per uso quotidiano e gaming leggero.

Migliori processori per portatili economici e di base

Intel Core i3 di 13ª Generazione

Modelli Consigliati : Intel Core i3-13100H

: Intel Core i3-13100H Vantaggi: adatto per compiti quotidiani leggeri come navigazione web, documenti e streaming.

AMD Ryzen 3 7640U

Vantaggi: economico, adatto per compiti di base come navigazione web, documenti e video.

Migliori processori per efficienza energetica e portabilità

Intel Core i7-1355U

Vantaggi: alta efficienza energetica, ottimo per portatili ultraleggeri e laptop a lungo termine.

AMD Ryzen 7 7730U

Vantaggi: buona efficienza energetica con prestazioni solide per uso quotidiano e portatili ultra-sottili.

Apple M2

Vantaggi: ottimo per laptop ultraleggeri con lunga durata della batteria e prestazioni elevate.

RAM

La memoria RAM è un parametro tra i più importanti in questo ambito. Si tratta di una memoria volatile che permette al computer di memorizzare le informazioni sui programmi e i processi in esecuzione.

Una maggiore quantità di RAM va a influenzare positivamente sia velocità di caricamento dei programmi che il numero di applicazioni utilizzate contemporaneamente. Va tenuto conto anche degli slot disponibili, in ottica di un possibile potenziamento effettuabile anche dopo l'acquisto.

La quantità di RAM necessaria per un computer portatile dipenderà ovviamente dalle tue esigenze specifiche e dall'utilizzo che farai del tuo nuovo notebook. Se intendi acquistare un portatile per un utilizzo base, ovvero per navigare sul web e inviare email, 8 GB di RAM saranno più che sufficienti. Se invece hai bisogno di sfruttare appieno le funzionalità di multitasking, 16 GB di RAM andranno decismente meglio: questa quantità di memoria ti consentirà di eseguire più attività contemporaneamente senza alcun impatto sulla velocità del computer.

Se invece intendi acquistare un notebook da gaming, cerca di rimanere sempre sopra ai 16 GB, che sono appena sufficienti per riprodurre i videogiochi moderni con le impostazioni grafiche medie.

Anche se sei alla ricerca di un notebook potente da utilizzare per un uso professionale intenso, 16 GB di RAM non saranno sufficienti. Ti consigliamo invece di orientarti su modelli dai 32 GB in su.

Memoria interna

Un altro elemento importante in fase di acquisto di un notebook è quello della memoria interna.

I computer moderni montano al loro interno un SSD (Solid State Drive), che rappresenta una delle principali innovazioni nella tecnologia di archiviazione per i computer portatili, poiché in grado di offrire vantaggi significativi rispetto agli HDD tradizionali. Grazie alla loro struttura priva di parti meccaniche in movimento, gli SSD garantiscono avvii del sistema e caricamenti delle applicazioni estremamente rapidi, migliorando notevolmente le prestazioni generali del computer.

Questa tecnologia non solo riduce i tempi di attesa, ma contribuisce anche a una maggiore durata della batteria, grazie al loro basso consumo energetico. Inoltre, gli SSD sono più resistenti agli urti e alle vibrazioni, aumentando l'affidabilità e la longevità del dispositivo. Se si cerca un portatile veloce, reattivo e affidabile, l'SSD rappresenta senza dubbio la scelta migliore rispetto agli HDD.

Scheda video

Così come per qualunque altro tipo di computer, i migliori notebook sono tali anche grazie alla propria scheda video.

Questo parametro può anche risultare di secondaria importanza in alcuni ambiti. Chi usa il portatile per navigare in rete, leggere le mail e utilizzare i social network, difficilmente fruirà in maniera consistente della propria scheda video. In tal senso, i modelli integrati di default risultano più che sufficienti.

Ovviamente, il discorso cambia radicalmente per chi lavora con programmi di grafica e montaggio video. In questo caso, così come per chi intende utilizzare un notebook per il gaming, deve per forza ricorrere a qualcosa di più potente. In questo caso solitamente si adottano modelli di scheda video AMD o NVIDIA. Oltre a schede avanzate poi, è necessario anche focalizzarsi sulla memoria dedicata, al fine di ottenere prestazioni ancora più convincenti.

Batteria e autonomia

A meno di particolari esigenze legate allo spazio disponibile, i notebook sono dispositivi da utilizzare quando ci si trova fuori casa. Ecco perché la batteria e la relativa autonomia sono un aspetto molto importante da prendere in considerazione.

Se si utilizza il notebook tra la propria abitazione e l’ufficio, l’autonomia può essere anche del tutto irrilevante; in altri casi è bene ragionarci sopra e utilizzare questo valore come dato da confrontare per individuare il notebook migliore.

Altri aspetti da considerare

Quelle che abbiamo appena visto sono le caratteristiche tecniche più importanti per definire la reale qualità di un notebook. Esistono comunque altri parametri, apparentemente meno importanti, ma che possono rivelarsi decisivi nel caso si abbiano dubbi tra due o più prodotti al momento dell'acquisto.

Tra queste possiamo considerare la tastiera, la connettività e il sistema operativo. Della tastiera non bisogna considerare, ovviamente, solo i tasti classici, ma anche la presenza di eventuali tasti funzione, del tastierino numerico, che in molti casi è veramente comodo, e della preziosa retroilluminazione.

Per quel che riguarda la connettività è impensabile oggi utilizzare un notebook privo di supporto WiFi e di almeno un ingresso USB. Un ingresso HDMI e l’eventuale presenza del Bluetooth integrato, così come la presenza del lettore di schede microSD e di un’unità ottica (lettore CD/DVD o anche masterizzatore), sono ulteriori valori aggiunti.

Infine, il sistema operativo. La maggior parte dei notebook in circolazione viene venduta con Windows 10 o Windows 11 preinstallati. In alcuni casi si possono trovare anche quelli con il sistema operativo Chrome (Chromebook), quelli con sistema operativo Linux. In alternativa si trovano in commercio anche modelli senza sistema operativo sui quali al primo avvio dovrà necessariamente esserne installato uno manualmente dall'utente.

Notebook, ultrabook, netbook e 2-in-1: quali sono le differenza?

Quando si parla genericamente di notebook, è bene considerare alcune categorie di prodotti, ben diverse tra loro. Nonostante termini come notebook, ultrabook e netbook siano utilizzati spesso come semplici sinonimi, in realtà essi vanno a definire prodotti diversi tra loro. Nello specifico possiamo considerare:

I notebook come classici computer portatili, dal peso e grandezza variabile

come classici computer portatili, dal peso e grandezza variabile I netbook come i modelli più economici e piccoli. Questi, per questioni di spazio, fanno solitamente a meno delle unità DVD

come i modelli più economici e piccoli. Questi, per questioni di spazio, fanno solitamente a meno delle unità DVD Gli ultrabook sono invece dei PC portatili che fanno della leggerezza la loro principale peculiarità. In questa categoria troviamo sia prodotti realizzati da grandi brand sia quelli creati da aziende cinesi.

sono invece dei PC portatili che fanno della leggerezza la loro principale peculiarità. In questa categoria troviamo sia prodotti realizzati da grandi brand sia quelli creati da aziende cinesi. I PC 2-in-1, quelle soluzioni che uniscono le funzioni di un tablet a quelle di un comune portatile. Lo schermo è touch e può essere reclinato a tal punto da essere utilizzato sia come tablet che come notebook.

Una volta capito quali sono i requisiti fondamentali da tenere in considerazione in fase di acquisto, dai un'occhiata alla nostra selezione dei migliori notebook in commercio!