Come scaricare foto e video da iCloud in modo semplice e veloce

Se ti trovi nella situazione di dover trasferire foto e video da iCloud, che tu stia cambiando dispositivo o semplicemente desideri effettuare un backup, ci sono diversi metodi per farlo. In questo articolo, ti guideremo attraverso il modo più semplice e pratico per scaricare tutti i tuoi ricordi digitali da iCloud, con suggerimenti utili per ottimizzare il processo.

Perché scaricare foto e video da iCloud

Ci possono essere molte ragioni per cui potresti voler trasferire le tue immagini e i tuoi video da iCloud. Forse stai abbandonando il sistema Apple per passare a Android e desideri portare con te tutto il tuo patrimonio fotografico. Oppure, vuoi semplicemente effettuare una copia di sicurezza su un disco esterno per proteggere i tuoi ricordi da eventuali imprevisti. Infine, se il tuo spazio di archiviazione su iCloud sta per esaurirsi, liberare spazio diventa indispensabile.

Apple, naturalmente, sponsorizza l’abbonamento a iCloud+ come una soluzione ideale, cercando in vari modi di disincentivare gli utenti a lasciare la piattaforma. Tra le strategie adottate, troviamo limiti nel download di immagini, che possono risultare frustranti: ad esempio, non è possibile scaricare più di 1.000 foto alla volta direttamente dal web e l’app Foto su iPhone non offre un’opzione per selezionare tutto in una volta. Se hai deciso di non proseguire con l’abbonamento, ci sono comunque soluzioni pratiche da seguire.

La richiesta di archivio completo: la soluzione semplice

Un metodo particolarmente efficace e meno laborioso consiste nella richiesta ad Apple di ricevere l’archivio completo del tuo account, selezionando soltanto le foto di iCloud. Questo approccio, sebbene possa richiedere un po’ di tempo – in alcuni casi anche fino a una settimana – permette di ricevere un file pronto per il download, evitando il fastidio di dover scaricare singolarmente ogni immagine o video.

Per richiedere la copia delle tue foto e video, il processo è piuttosto semplice. Accedi al sito privacy.apple.com e inserisci le credenziali del tuo account. Se hai attivato l’autenticazione a due fattori, dovrai inserire il codice ricevuto sui dispositivi associati al tuo account. Una volta dentro, cerca la voce “Richiedi una copia dei tuoi dati” e seleziona solo l’opzione riguardante le Foto di iCloud, prestando attenzione a scegliere la dimensione dei pacchetti che Apple genererà per te, da 1 GB fino a un massimo di 25 GB.

Come completare la richiesta di download

Dopo aver seguito i passaggi indicati, dovrai completare e inviare la tua richiesta. Una volta elaborata, Apple comporrà i tuoi media in pacchetti compressi che saranno inviati via email tramite un link per il download. Se la tua libreria fotografica è significativa, come nel caso di un volume di 18-20 GB, dovresti considerare la divisione in pacchetti da 5 GB, ma se la connessione non è dei migliori, opta per pacchetti più contenuti per facilitare il download.

Una volta completato il download, il passo successivo sarà quello di decomprimere i file ricevuti e conservarli sul tuo Mac o trasferirli su un supporto esterno. Questo metodo non solo è pratico, ma permette di gestire al meglio un grande volume di dati senza il bisogno di manovre complicate.

