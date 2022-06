Come saranno gli iPhone 14? Un video svela nuovi dettagli sulle fotocamere

Prima di procedere al lancio di nuovi modelli di iPhone, i produttori di custodie creano spesso modelli fittizi basati su schemi e specifiche trapelati online. Ormai da diverso tempo siamo riusciti a dare uno sguardo a quello che dovrebbe essere il design della linea di iPhone 14: ora, stando a quanto riportato da MacRumors, è comparsa sul web una nuova serie di unità fittizie che permette di dare uno sguardo ancora più approfondito agli aggiornamenti relativi al design.

Dal punto di vista prettamente estetico, i modelli ‌iPhone 14‌ che Apple ufficializzerà il prossimo mese di settembre assomiglieranno molto ai modelli iPhone 13, ma con una notevole eccezione: non ci sarà un ‌iPhone 14‌ mini. La Mela sta infatti realizzando due iPhone da 6,1 pollici (‌iPhone 14‌ e iPhone 14 Pro), insieme a due iPhone da 6,7 ​​pollici (‌iPhone 14‌ Max e ‌iPhone 14 Pro‌ Max).

Per i modelli Pro, il notch verrà sostituito con fori e ritagli a forma di pillola, dove troveranno posto la fotocamera e tutto ciò che riguarda il sensore Face ID. Il design del foro e della pillola non è molto diverso da quello del notch, ma consentirà di liberare un po’ di spazio e renderà le fotocamere anteriori meno invadenti. I modelli standard ‌della serie iPhone 14‌ continueranno ad avere il notch.

Basandoci sulle indiscrezioni sappiamo anche che sono previste alcune piccole modifiche alle dimensioni dei dispositivi, anche se con le unità fittizie è ovviamente difficile avere un quadro dettagliato. Qualche variazione interesserà anche le dimensioni dello schermo dei modelli ‌iPhone 14 Pro‌, ma nell’uso quotidiano gli utenti non se ne accorgeranno nemmeno.

I “camera bump” saranno un po’ più spessi e più larghi sui modelli Pro, in modo tale da riuscire ad ospitare la fotocamera da 48 megapixel che Apple sta aggiungendo a questi prodotti. Al contrario, i modelli ‌iPhone 14‌ standard non saranno interessati da molte modifiche al design.

Peso, materiale e colore sono fattori che non possiamo dedurre dai modelli fittizi, ma le voci suggeriscono che i modelli ‌iPhone 14‌ avranno la stessa struttura delle versioni della generazione precedente: tuttavia, le voci riferiscono che la Mela starebbe ragionando su un nuovo colore viola sia per i modelli ‘base’ che per quelli Pro.

I modelli ‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ di Apple avranno molte differenze come forse mai accaduto in passato. Basti pensare che i modelli Pro saranno quasi certamente alimentati con un chip A16, mentre la società del CEO Tim Cook pare intenzionata a confermare il chip A15 nei modelli standard. I modelli ‌iPhone 14 Pro‌ avranno anche sistemi di fotocamere più avanzati e display ProMotion che probabilmente supporteranno l’Always-On.

Fonte MacRumors