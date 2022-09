Come sarà l’iPhone 15 Ultra? Le prime ipotesi sulle idee di Apple

Apple ha presentato i 4 modelli di iPhone 14 lo scorso 7 settembre in occasione del suo evento Far Out e fin da subito i riflettori sono stati puntati maggiormente sui due telefoni Pro, ovvero iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Anche sul mercato sembra proprio che siano questi due melafonini a riscuotere maggiore successo e questo aspetto potrebbe condizionare la Mela nelle scelte future da compiere per l’iPhone 15 Ultra e l’iPhone 15 Pro (che vedremo nel 2023).

L’iPhone 14 da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Plus da 6,7 ​​pollici sono aggiornamenti molto modesti rispetto ai loro predecessori del 2021, mentre l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici hanno ottenuto un nuovo design frontale con l’apprezzatissima funzione Dynamic Island, l’eccellente chip A16 Bionic che garantisce una maggiore velocità in termini prestazionali e una fotocamera principale con risoluzione più elevata.

La richiesta di iPhone 14 e iPhone Plus è così bassa da spingere Apple a dirottare la capacità di produzione sui modelli Pro: come affermato dal famoso analista di Apple, Ming-Chi Kuo, l’iPhone 14 Pro Max rappresenta quasi il 60% dell’aumento totale degli ordini per le varianti Pro.

Per farla breve, i fan del colosso di Cupertino sono disponibili a pagare di più per ottenere tutte le funzionalità presenti sui modelli Pro e Kuo crede che questa grande popolarità dei modelli più costosi potrebbe incoraggiare Apple a creare una maggiore differenziazione tra gli iPhone 15 standard e i modelli Pro del 2023, tra cui l’iPhone 15 Pro Max (che secondo un paio di voci recenti verrà chiamato iPhone 15 Ultra).

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente affermato di aspettarsi grandi cambiamenti il ​​prossimo anno con l’iPhone 15 Ultra, ma non è (ancora) sceso nel dettaglio. Alcune fonti hanno indicato che solo l’iPhone 15 Ultra sfoggerà una fotocamera a periscopio per assicurare uno zoom migliore: resta da vedere se l’iPhone 15 Ultra avrà una configurazione a quattro fotocamere.

Altre indiscrezioni meno credibili hanno suggerito che il nuovo prodotto della Mela potrebbe essere dotato di due fotocamere anteriori, una registrazione video 8K e un maggiore spazio di archiviazione di base: caratteristiche che potrebbero renderlo più costoso rispetto all’iPhone 14 Pro Max.

I modelli Pro saranno molto probabilmente alimentati con un chip A17, ma dato l’attuale divergenza tra Apple e TSMC non è chiaro se si tratterà di un chip a 3 nm. Chiaramente sono solo indiscrezioni, dato che per vedere gli iPhone 15 dovremo aspettare quasi un anno.

Fonte Phone Arena