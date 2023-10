Come rimuovere l’elenco di lettura di Chrome

Le vecchie versioni di Google Chrome fornivano all’utente un elenco di lettura nella barra dei segnalibri. Sebbene questo fosse un modo pratico per salvare pagine da leggere in seguito, andava ad occupare spazio prezioso.

Nelle recenti versioni di Chrome, questa funzionalità è stata spostata nella barra laterale, quindi non è più un problema. Se stai utilizzando una versione datata del browser (cosa che comunque sconsigliamo) e desideri liberare spazio, in questo articolo ti spiegheremo come rimuovere l’elenco di lettura.

Come rimuovere l’elenco di lettura dalla barra dei segnalibri di Chrome

Esistono un paio di modi diversi per rimuovere l’elenco di lettura. Il metodo da utilizzare dipende dalla versione di Chrome che hai installato sul tuo computer.

Come accennato in precedenza, se utilizzi la versione più recente di Chrome, non vedrai più l’opzione elenco di lettura nella barra dei segnalibri. Invece, puoi fare clic sull’icona del pannello laterale in alto a destra (sembra una pagina con una colonna ombreggiata) per aprire il tuo elenco personale.

Rimozione dell’elenco di lettura da Chrome 90 e versioni successive

Molto probabilmente stai utilizzando una versione recente del browser di Google. Se per qualche motivo hai problemi ad effettuare un aggiornamento e stai utilizzando Chrome 90 (o una versione più recente), dovrai agire in questo modo:

Fai clic sull’icona Elenco di lettura nella barra dei segnalibri (oppure fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra);

nella barra dei segnalibri (oppure fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra); Dal menu a discesa, deseleziona Mostra elenco di lettura.

È così semplice e ora l’elenco di lettura non dovrebbe più essere visualizzato nella barra dei segnalibri. Hai cambiato idea? Per ripristinarlo, torna nel menu e riseleziona la casella Mostra elenco di lettura.

Rimuovi l’elenco di lettura da Chrome 89 o versioni precedenti

Se utilizzi Chrome 89 o una versione precedente del browser, le cose diventano un po’ più complicate.

Questo perché non esiste una via “ufficiale” per disabilitare questa funzione. Esiste una soluzione alternativa, però, e fortunatamente è abbastanza facile da mettere in pratica. Ciò è possibile sfruttando un flag di Chrome.

Nota bene: prima di iniziare tendi conto che l’abilitazione dei flag comporta un rischio, poiché le funzionalità dietro di esse potrebbero influire sulle prestazioni del browser causando arresti anomali, blocchi e generica instabilità del browser.

Per agire segui questi passaggi:

Avvia Google Chrome sul tuo computer;

Nella barra degli indirizzi , digita: chrome://flags e premi il tasto Invio ;

, digita: chrome://flags e premi il tasto ; Nella casella di ricerca inserisci Reading List. e dovresti vedere apparire la voce corrispondente;

Seleziona Disabled dal menu a discesa, con Chrome ti chiederà di riavviare il browser in modo che possa applicare le modifiche;

dal menu a discesa, con Chrome ti chiederà di riavviare il browser in modo che possa applicare le modifiche; Fai clic su Relaunch nella parte inferiore dello schermo.

Quando il browser si riapre, dovresti notare che il pulsante Elenco di lettura è scomparso dalla barra dei segnalibri.

Se devi ripristinare il pulsante, torna al flag di Chrome seguendo i passaggi da uno a quattro sopra, quindi modificalo su Default o Enabled.

Se utilizzi la versione più recente di Chrome, non avrai bisogno di nessuno di questi metodi, poiché l’elenco di lettura è ora comodamente nascosto nel pannello laterale, quindi puoi comunque memorizzare eventuali articoli o pagine da leggere in seguito.

Puoi accedere all’Elenco di lettura facendo clic sull’icona che assomiglia a una pagina con una colonna ombreggiata nell’angolo in alto a destra della finestra del browser.