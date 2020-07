Come rendere più rapide le ricerche sul dizionario di macOS

Il dizionario di macOS è uno strumento fornito da Apple per il suo sistema operativo che tutti utilizzano, ma su cui difficilmente ci si sofferma a dovere.

All’atto pratico, si tratta di una risorsa davvero inestimabile, un vero e proprio dizionario in modalità pop-up utilizzato solo da una parte dei tantissimi utenti Mac. In questo articolo ci siamo concentrati nel mostrare i principali trucchetti per utilizzare al meglio questa funzione troppo a lungo ignorata.

Dizionario di macOS: cos’è e come funziona

Attraverso questo strumento interessante è possibile indicare al sistema operativo una parola di particolare interesse, sia essa presente in un documento o anche sul browser Safari, per ottenerne una definizione.

La funzione proposta da Apple appare completa ed esaustiva, fornendo anche informazioni provenienti da fonti relativamente autorevoli come Wikipedia. Per quanto concerne la lingua italiana poi, il colosso di Cupertino propone un dizionario da un affiliato di Oxford University Press, in grado di garantire delle informazioni di alto livello.

Per rendere ancora più appetibile il tutto però, vogliamo concentrarci prevalentemente sui “trucchetti” per poter utilizzare il dizionario nel modo migliore e più rapidamente possibile.

Utilizzare una shortcut

Rendere più rapida la ricerca di parole sul dizionario di macOS è possibile attraverso un’apposita scorciatoia attivabile attraverso la pressione di più tasti. Nello specifico, si tratta della combo Cmd + Ctrl + D che, se premuta sulla tastiera, permette di attivare il pop-up con le definizioni del caso.

Va detto però che questa scorciatoia non funziona ovunque. Secondo alcuni test, essa funziona sulla maggior parte dei browser in circolazione, mentre sembra non avere effetto su altri servizi, come per esempio Google Docs.

Come cercare le parole in maniera rapida

L’utilizzo di una shortcut è solo uno dei modi per utilizzare in maniera pressoché istantanea le definizioni. Un metodo alternativo, più che valido, consiste nel fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulla parola da ricercare e poi, sul menù di scelta rapida che appare, selezionare la voce Cerca.

Nella finestra di ricerca che appare, sono poi disponibili diverse opzioni tra cui scegliere:

Vedere la definizione completa di una parola, facendo clic su altro alla fine della definizione abbreviata

alla fine della definizione abbreviata Visualizzare la parola nell’app Dizionario predefinita, semplicemente facendo clic su Apri nel dizionario

Per visualizzare ulteriori informazioni, potrai selezionare una categoria nella parte inferiore del popup (in alternativa si può scorrere verso sinistra o destra sul trackpad e spostarsi tra le varie categorie)

Infine è possibile fare clic su Configura dizionari e aprire la finestra delle preferenze del dizionario per selezionare o deselezionare le varie fonti, a seconda dei propri gusti. Risulta possibile scegliere una fonte selezionata per visualizzare eventualmente le pronunce o la lingua desiderata.

Creare una scorciatoia da tastiera personalizzata

La scorciatoia da tastiera di default è sufficiente per definizioni brevi: se hai la necessità di informazioni maggiori questa può non bastare. In tal caso, è possibile personalizzare tua scorciatoia da tastiera per il dizionario di macOS. Ciò è realizzabile attraverso la seguente procedura:

Vai sul menù Apple , cliccando nella parte in alto a sinistra dello schermo e apri il menu Preferenze di Sistema

Fai clic sull’opzione tastiera. Così facendo, appariranno cinque schede nella parte superiore della schermata delle preferenze.

Clicca su Collegamento

Sul lato sinistro della finestra successiva, fai clic su Servizi

Sul lato destro delle preferenze, scorri fino a trovare Cerca nel dizionario. A destra di ciò, si dovrebbe scegliere la voce nessuno.

A questo punto è necessario assegnare la scelta rapida da tastiera preferita. Risulta possibile scegliere qualunque tipo di combinazione: in questo caso, per esempio, utilizziamo la combinazione Cmd + Maiusc + Z.

Una volta realizzato la scorciatoia è possibile finalmente testarla, aprendo qualunque sito sul proprio browser e facendo clic su una parola scelta a casa. Se tutto è stato fatto a regola d’arte, ciò dovrebbe consentire l’apertura diretta dell’app Dizionario.

