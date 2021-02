Come ottenere l’app HappyMod per scaricare MOD di giochi per Android

Grazie a un team di intrepidi sviluppatori, gli utenti di Android ora hanno un nuovo modo per scaricare app e giochi. HappyMod offre agli utenti più di 30.000 giochi tra cui scegliere da un app store non ufficiale; tuttavia, anche se potresti pensare che non sia niente in confronto allo store ufficiale, HappyMod offre qualcosa di diverso. Tutte le app nello store sono file .apk modificati, giochi con nuove funzionalità e funzionalità in-app sbloccate. E la parte migliore è che è gratuito da usare.

Come installare HappyMod

HappyMod non può essere scaricato dall’app store, ma puoi installare il file .apk manualmente sul tuo dispositivo Android. È abbastanza facile, ma devi seguire le istruzioni con attenzione: se salti un passaggio l’app non funzionerà.

Apri le Impostazioni del tuo Android e clicca su Sicurezza ( o Privacy, a seconda della versione del firmware Android ) Trova l’opzione Fonti sconosciute e clicca sul cursore per abilitarla Chiudi le Impostazioni e apri il browser Scarica il file APK di HappyMod dal sito web ufficiale e ignora l’avviso di sicurezza che compare; clicca su OK Trova il percorso di download e clicca due volte sul file .apk Segui le istruzioni sullo schermo e l’installazione inizierà Quando l’icona di HappyMod è sulla schermata iniziale, è pronto per l’uso

Come usare HappyMod

HappyMod non è più difficile da usare del Play Store ufficiale. Tutte le app sono organizzate in categorie differenti, quindi cliccane una, clicca l’app o gioco che vuoi scaricare e segui le istruzioni in-app. Una schermata separata ti mostra anche le ultime app aggiunte allo store.

Si ricorda che ogni gioco può avere più versioni; ognuna di esse ha diverse mod, e le note ti diranno cosa sono queste mod. Inoltre, nessuno di questi contenuti viene creato dagli sviluppatori. Sono caricati da internet e gli utenti possono aggiungere qualsiasi mod che trovano su internet. Puoi anche richiedere delle app specifiche, ma non c’è garanzia che esse vengano trovare e caricate.

Funzionalità di HappyMod

HappyMod offre agli utenti una selezione di ottime funzionalità, tra cui:

Giochi modificati – versioni modificate di giochi popolari

versioni modificate di giochi popolari Download sicuri e veloci – tutte le app inviate nello store vengono scansionate e controllate per eventuali exploit prima di essere ammesse e trovi alcune delle velocità di download più elevate di qualsiasi installer

tutte le app inviate nello store vengono scansionate e controllate per eventuali exploit prima di essere ammesse e trovi alcune delle velocità di download più elevate di qualsiasi installer Supporto per le lingue – HappyMod offre supporto per più lingue, tra cui inglese, italiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, tailandese e molte altre

HappyMod offre supporto per più lingue, tra cui inglese, italiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, tailandese e molte altre Metti in pausa e riprendi – interrompi e avvia i download come desideri

Errori di HappyMod

HappyMod è un’app stabile e anche affidabile, ma ci sono arrivate segnalazioni di un paio di errori che continuano a comparire. Li abbiamo esaminati e sono facili da risolvere:

Problema durante l’analisi del pacchetto

Nel codice sorgente è inclusa una stringa di caratteri, cifre e simboli e il parser deve essere in grado di leggerla. In caso contrario, per qualche motivo viene visualizzato un messaggio di errore e l’app non verrà installata correttamente. Esistono alcuni motivi per cui il parser potrebbe non leggere la stringa, inclusi il download incompleto, il file danneggiato, l’incompatibilità e molti altri. I metodi seguenti sono le soluzioni comuni che sembrano funzionare per la maggior parte delle persone:

Metodo 1: controlla il file APK manifesto di HappyMod

Quando personalizzi HappyMod, ovvero rimuovi gli annunci, il file manifesto è il file risultante. Se hai personalizzato l’app e ti esce fuori l’errore, prova questo:

Vai nel file HappyMod .apk e cerca un file chiamato andriomanifest.xml Avvia il file e ripristina le impostazioni predefinite Inoltre, controlla il nome del file: se lo avessi modificato, anche questo potrebbe aver causato il messaggio di errore

Metodo 2: debug USB

Apri le Impostazioni di Android e scorri verso il basso; clicca su Informazioni sul dispositivo Trova il numero di build e cliccalo sette volte in rapida successione: un messaggio ti dirà che sei uno sviluppatore Torna alle Impostazioni e clicca su Opzioni sviluppatore Abilita l’opzione Debug USB Installa di nuovo HappyMod; l’errore dovrebbe essere sparito

Metodo 3: file danneggiato o incompleto

Se avessi scaricato l’app da qualsiasi luogo diverso dal link ufficiale che abbiamo fornito, potresti aver scaricato un file danneggiato o incompleto. Eliminalo dal tuo dispositivo e scarica di nuovo HappyMod utilizzando il link fornito: il file è stato controllato e giudicato sicuro e completo.

HappyMod non è stato installato

Di nuovo, ci potrebbero essere molti motivi per cui HappyMod non si installa sul tuo dispositivo Android:

Metodo 1: elimina la cache e i dati del pacchetto di installazione

Vai nelle Impostazioni di Android e clicca su App/Gestisci app Clicca su Sistema Clicca su Pacchetto di installazione Clicca su Elimina dati ed elimina cache: gli utenti di Android 6 Marshmallow dovranno cercare queste funzioni in Spazio di archiviazione

Prova di nuovo HappyMod; se ancora non si è installato, vai al secondo metodo.

Metodo 2: abilita le fonti sconosciute

Apri le impostazioni e clicca su Sicurezza (o Privacy) Abilita le fonti sconosciute Se HappyMod ancora non funziona, eliminalo dal tuo dispositivo Assicurati che le fonti sconosciute rimangano abilitate e prova a installarlo di nuovo: dovrebbe funzionare

Metodo 3: dispostivi rootati

Se hai rootato il tuo dispositivo prima di installare HappyMod, prova questo:

Apri il browser del tuo Android e scarica una app di root explorer affidabile Riesci ad aprirla e copiare il file .apk? Ora apri il Sistema e vai su App Assicurati che i permessi dell’app siano abilitati e prova di nuovo

Metodo 4: libera spazio e crea un percorso

Uno dei motivi principali per cui un’app non viene installata è perché non c’è abbastanza spazio. Innanzitutto, cancella dal tuo dispositivo tutte le app e i file inutilizzati, svuota la cache, sposta immagini, musica, ecc. su un archivio esterno o nel cloud. Se stai utilizzando la tua scheda SD, assicurati di averla montata correttamente e tieni presente che il programma di installazione del pacchetto dell’app potrebbe non essere in grado di leggere la scheda: alcune app possono essere installate solo nella memoria interna.

Prova HappyMod; è gratuito e milioni di utenti si stanno godendo ogni giorno ciò che ha da offrire.