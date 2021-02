Come ottenere l’app ACMarket per scaricare app e giochi di Android

Gli utenti di Android hanno un ottimo app store, con milioni di app e giochi da scaricare, ma sfortunatamente il Play Store non ha tutto ciò che gli utenti desiderano. Questo perché le rigide regole di Google sulla selezione delle app e le limitazioni geografiche comportano il fatto che non tutte le app entrino nello store e non tutti gli utenti possano utilizzare tutte le app. Se questo per alcuni utenti un tempo sarebbe stato un problema, ora c’è un’alternativa che si chiama di ACMarket, un app store gratuito e non ufficiale in cui si possono facilmente ottenere le app e i giochi che si desiderano davvero.

Come scaricare ACMarket

ACMarket è un rivale dello store ufficiale e per scaricarlo devi installare il file APK sul tuo dispositivo. Ecco come fare:

Per prima cosa, devi autorizzare l’installazione dell’app, quindi apri le Impostazioni > Sicurezza (o Privacy) e abilita l’opzione Fonti sconosciute Ora, usando il tuo browser, apri https://ac-market.org/it/ e scarica il file APK Trova la cartella dei download e clicca due volte sul file Segui le istruzioni sullo schermo per installarlo e attendi; quando il processo sarà completo l’icona dell’app ACMarket comparirà sulla tua schermata iniziale

Come usare ACMarket

ACMarket è uno degli installer più facili da usare:

Apri ACMarket dalla tua schermata iniziale Scegli una categoria di app Trova un’app o un gioco da scaricare e cliccalo Clicca su OTTIENI e attendi che l’app venga scaricata; quando l’icona compare sulla tua schermata iniziale, l’installazione è completata

Funzionalità di ACMarket

ACMarket offre agli utenti tutte queste fantastiche funzionalità:

Gratuito – ACMarket è completamente gratuito da usare, insieme a tuti i suoi contenuti

ACMarket è completamente gratuito da usare, insieme a tuti i suoi contenuti Intuitivo – app facili da usare e scaricare

app facili da usare e scaricare Organizzato – tutti i contenuti sono stati inseriti in categorie, come App di tendenza, App migliori, App più recenti, Ottimizzate, Modificate e così via, semplificando la ricerca delle app o dei giochi

tutti i contenuti sono stati inseriti in categorie, come App di tendenza, App migliori, App più recenti, Ottimizzate, Modificate e così via, semplificando la ricerca delle app o dei giochi Nessuna restrizione geografica – qualsiasi app o gioco è disponibile per qualsiasi utente, indipendentemente da dove si trovi nel mondo

qualsiasi app o gioco è disponibile per qualsiasi utente, indipendentemente da dove si trovi nel mondo Senza pubblicità – non ci sono gli annunci che trovi in molte app gratuite e non è necessario completare i sondaggi per scaricare alcunché

non ci sono gli annunci che trovi in molte app gratuite e non è necessario completare i sondaggi per scaricare alcunché Aggiornamenti regolari – per aggiungere contenuti, migliorare lo store, risolvere i bug e molto altro; devono essere installati per garantire la sicurezza e l’esperienza utente

per aggiungere contenuti, migliorare lo store, risolvere i bug e molto altro; devono essere installati per garantire la sicurezza e l’esperienza utente Completamente sicuro – eventuali problemi vengono risolti immediatamente e tutte le app vengono controllate per rilevare virus ed exploit prima di essere ammesse allo store. Le app corrotte vengono rifiutate. La crittografia SSL aggiunge un ulteriore livello di protezione, ma tutto questo dipende dal fatto che usi il link ufficiale per installare lo store e gli aggiornamenti

eventuali problemi vengono risolti immediatamente e tutte le app vengono controllate per rilevare virus ed exploit prima di essere ammesse allo store. Le app corrotte vengono rifiutate. La crittografia SSL aggiunge un ulteriore livello di protezione, ma tutto questo dipende dal fatto che usi il link ufficiale per installare lo store e gli aggiornamenti Download ad alta velocità – download più veloci di qualsiasi app store, compreso quello ufficiale

download più veloci di qualsiasi app store, compreso quello ufficiale Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – il team di assistenza è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo che le tue domande ricevano risposta indipendentemente dall’ora o da dove ti trovi

Domande frequenti

Siccome abbiamo ricevuto molte domande su ACMarket, abbiamo deciso di riportarti le risposte di quelle più comuni.

ACMarket funziona su iOS?

No. ACMarket è uno store solo per Android e gli sviluppatori non prevedono di renderlo disponibile per altre piattaforme mobili. Ci sono degli store alternativi per gli utenti iOS che offrono un’esperienza simile.

E per quanto riguarda il mio PC Windows o Mac?

Puoi usarlo su quelli. Anche se non c’è un supporto ufficiale per quelle piattaforme, scaricare un emulatore di Android come BlueStacks o Nox ti permetterà di installare il file APK di ACMarket sul tuo computer.

ACMarket ha smesso di funzionare, come risolvo il problema?

Ci sono tre ragioni principali per cui ciò accade: preferenze dell’app errate, la cache deve essere svuotata o le Fonti sconosciute non abilitate. Queste sono le soluzioni:

Metodo 1: reimposta le preferenze dell’app

La maggior parte degli utenti ritiene che questa sia la causa principale e così si risolve il problema:

Apri le Impostazioni > App (o Gestione app) Clicca sull’opzione Tutte le app, poi clicca su Ripristina preferenze app Infine, clicca su Ripristina nel messaggio di conferma

Prova di nuovo l’app store. Ora dovrebbe funzionare, ma se non funziona, passa al metodo successivo.

Metodo 2: cancella i dati e la cache del programma di installazione del pacchetto

Apri le Impostazioni > App (Gestione app) Clicca sull’opzione App di sistema e poi su programma di installazione del pacchetto Clicca su Cancella dati e Cancella cache: se si utilizza Android 6 Marshmallow, queste opzioni sono in Spazio di archiviazione

Se ACMarket continua a non funzionare, prova l’ultimo metodo.

Metodo 3: abilita le Fonti sconosciute

Apri le Impostazioni e vai in Sicurezza (o Privacy) Abilita le Fonti sconosciute e riprova ACMarket

Se ancora non funziona, elimina ACMarket e reinstallalo, assicurandoti che questa opzione rimanga abilitata.

Con ACMarket disponibile gratuitamente, gli utenti Android ora hanno una scelta molto più ampia di app e giochi da scaricare. È sicuro da usare, è legale ed è anche gratuito. Unisciti a milioni di altri che hanno fatto di ACMarket il loro app store principale.