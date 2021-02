Come ottenere la app Panda Helper per scaricare giochi e app

Stai cercando un’alternativa all’App Store? Allora prova Panda Helper. Si tratta di un app store di terze parti non ufficiale che offre una miriade di applicazioni, giochi e contenuti di terze parti del tutto gratuiti.

Come scaricare Panda Helper

Panda Helper è semplicissimo da scaricare:

Apri Chrome e vai alla pagina di download di Panda Helper panda-helper.org Clicca sul profilo di configurazione per scaricarlo e seleziona Consenti nel messaggio di popup Ora apri Impostazioni> Profili scaricati e seleziona Panda Helper Premi su Installa nella schermata di installazione del profilo e digita la password Clicca su Installa e l’icona apparirà sulla tua Home

Come usare Panda Helper:

Panda Helper è facile da utilizzare:

Apri Panda Helper e vai su “App” Scegli una categoria e seleziona una applicazione o un gioco da scaricare Cliccaci sopra e premi Installa, esegui i passaggi a schermo per installarlo Al termine del processo, l’icona dell’app verrà caricata sulla Home

Caratteristiche di Panda Helper:

Avviando Panda Helper ti renderai conto che tutto il suo contenuto è suddiviso nelle seguenti categorie:

App Store : tantissime app e giochi iOS gratuiti

: tantissime app e giochi iOS gratuiti App esclusive : tweaks per Cydia, emulatori, registratori di schermo, app di streaming e molto altro ancora

: tweaks per Cydia, emulatori, registratori di schermo, app di streaming e molto altro ancora App ottimizzate : le migliori app ufficiali con nuove funzioni e caratteristiche sbloccate

: le migliori app ufficiali con nuove funzioni e caratteristiche sbloccate Giochi modificati: i migliori giochi sbloccati con tutti i bonus in-app gratuiti

Domande frequenti:

Di seguito, tutti i dettagli di cui avrai bisogno per utilizzare Panda Helper

Come posso correggere l’errore dello Sviluppatore non attendibile?

Questo errore viene visualizzato al primo utilizzo di contenuti non ufficiali, ecco come risolverlo:

Apri Impostazioni> Generali> Profili Seleziona il profilo dello sviluppatore in questione Cliccaci sopra e premi su Autorizza Chiudi le Impostazioni: l’errore dovrebbe essere scomparso

Panda Helper invaliderà la mia garanzia?

No. Panda Helper si scarica allo stesso modo di un’app o di un gioco ufficiale e non necessita di autorizzazioni aggiuntive. Non richiede il jailbreak, così da non violare i criteri di sicurezza di Apple, tuttavia un paio di tweaks per Cydia potrebbero influire sulla garanzia: eliminali e reinstallarli in seguito.

Non riesco a scaricare o verificare Panda Helper.

La causa più probabile è che il certificato dell’app sia stato revocato da Apple. Panda Helper utilizza certificati aziendali scaduti che ogni tanto vengono revocati. Gli sviluppatori cercano di sostituirli prima che ciò accada, ma non sempre è possibile. Elimina Panda Helper, attendi qualche ora e prova a riscaricarlo: il certificato sarà stato cambiato e l’app tornerà a funzionare.

Ricevo il messaggio “Impossibile connettersi al sito di Panda Helper”.

Questo messaggio viene visualizzato quando Panda Helper si arresta in modo anomalo a causa della revoca del suo certificato. Non avviare l’app per qualche ora e riprova: ora dovrebbe funzionare.

Posso chiedere agli sviluppatori di supportare un’app o un gioco specifico?

Sì, contattali alla loro pagina Twitter ufficiale. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la tua richiesta verrà soddisfatta poiché gli sviluppatori si devono occupare di molte richieste e non sempre riescono a trovare quell’app o gioco specifici.

Come correggere gli errori più comuni di Panda Helper

Panda Helper è un App store affidabile, tuttavia potresti riscontrare un paio di errori comuni che sono abbastanza semplici da risolvere:

Messaggio di errore “Impossibile scaricare l’app”

Puoi provare i seguenti passaggi per correggere l’errore:

Ripristina le impostazioni di rete – Vai su Impostazioni> Rete> Ripristina impostazioni di rete; Riavvia e riprova

– Vai su Impostazioni> Rete> Ripristina impostazioni di rete; Riavvia e riprova Reinstallazione : elimina Panda Helper e reinstallalo

: elimina Panda Helper e reinstallalo Pazienta : i server potrebbero essere occupati, sii paziente ed attendi qualche ora prima di riprovare

: i server potrebbero essere occupati, sii paziente ed attendi qualche ora prima di riprovare Cancella la cache: elimina la cache di Panda Helper

Panda Helper non funziona

Se non riesci a scaricare Panda Helper, assicurati innanzitutto di aver selezionato l’ultima versione. Inoltre, non provare a scaricare la versione a pagamento piuttosto che quella gratuita, soprattutto se non hai acquistato la licenza. Successivamente, prova i passaggi precedenti per cancellare la cache dell’app e ripristinare le impostazioni di rete.

Non trovo alcun profilo app da Autorizzare

Se opti per la versione gratuita, verrai indirizzato alla pagina dei Profili per autorizzarlo: se non ci sono profili da autorizzare, dovrai installare Panda Helper VIP e successivamente selezionare la versione gratuita in alto. Nota bene, non sarà necessario pagare per la versione VIP in questo caso

Non tutte le app e giochi funzionano

Se ti rendi conto che un’app o un gioco non funzionano, assicurati che non abbiano bisogno di un aggiornamento tramite l’applicazione di Panda Helper. Se li trovi, installali e prova a utilizzare di nuovo l’app. Inoltre, assicurati che la tua versione di Panda Helper sia la più recente: vengono rilasciati aggiornamenti con regolarità e, se rinunci alla loro installazione, l’app non funzionerà come dovrebbe. Se la tua versione è obsoleta, eliminala e reinstalla l’ultima.

Panda Helper è una delle migliori alternative a Cydia ed all’App store ufficiale di iOS, dovresti provarlo fin da oggi. È gratuito e non richiede il jailbreak, quindi non hai nulla da perdere.