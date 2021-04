Come installare Unc0ver Jailbreak su iPhone

I jailbreak sono pochi e poco utilizzati in questo momento, ma una delle ultime versioni, Unc0ver, si è già dimostrata molto popolare. Questo jailbreak supporta iOS 11 (e versioni successive) sui sistemi ARM da A7 ad A13 a 64 bit, quindi, se il tuo dispositivo soddisfa i requisiti (vedi l’elenco sotto), vai avanti ed installa il jailbreak Unc0ver sul tuo dispositivo oggi stesso. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Come scaricare Unc0ver Jailbreak

Ci sono due modi per installare il jailbreak di Unc0ver. Leggi attentamente e scegli il metodo che desideri utilizzare:

Metodo 1: installazione del file IPA

Questo metodo ti consente di installare il file IPA direttamente sul tuo dispositivo:

Innanzitutto, esegui il backup dei dati, utilizzando iTunes, iCloud o qualsiasi altro metodo di backup che desideri utilizzare Usando il browser Safari, scarica il file Unc0ver IPA sul tuo dispositivo. Segui le indicazioni sullo schermo ed attendi che l’icona dell’app venga visualizzata sulla schermata iniziale. Ora apri l’app Impostazioni di iOS e vai su Gestione profili e dispositivi (in Impostazioni generali) Clicca sul profilo Unc0ver e premi Trust Ora clicca sull’icona di Unc0ver nella schermata iniziale e premi il pulsante Jailbreak nella schermata dell’app Attendi: quando il tuo dispositivo verrà ripristinato e Cydia comparirà sulla schermata iniziale, il jailbreak sarà terminato.

Metodo 2: utilizzo di AltStore

AltStore è un app store alternativo che offre molti altri contenuti oltre al jailbreak. Tuttavia, l’app deve essere aggiornata utilizzando il computer una volta ogni sette giorni. Altrimenti, si bloccherà e smetterà di funzionare. Per questo è necessario che l’app complementare AltServer e Wi-Fi Sync siano abilitati su iTunes:

Sul computer, apri la pagina di download di AltStore e segui la guida per installarlo. Sul tuo iPhone o iPad, apri la pagina di download di Unc0ver e scarica il jailbreak. Apri AltStore sul tuo dispositivo e vai su “Le mie app”. Premi il pulsante “Più” nella parte superiore dello schermo e clicca su Unc0ver 5.3.1. Attendi che Unc0ver venga visualizzato nella schermata iniziale, l’installazione sarà terminata. Segui il passaggio 4 del primo metodo per rendere attendibili i profili di AltStore ed Unc0ver.

Cos’è Unc0ver Jailbreak?

L’utility di jailbreak più recente e popolare rilasciata negli ultimi tempi, Unc0ver, è stata creata da un noto sviluppatore chiamato pwn20nd. Funziona su iOS 11 e versioni successive, ed è uno dei jailbreak più affidabili attualmente disponibili, con molte funzionalità interessanti.

Dispositivi supportati

Unc0ver supporta i seguenti dispositivi da iOS 11 a iOS 13.5:

iPhone XS e XS Max

iPhone XR

iPad Mini (2019)

iPad Air (2019)

iPhone X (solo iOS 12)

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPad Mini (5a generazione)

iPad Air 1

iPad Air (2019, 3a generazione)

Se non vedi il tuo dispositivo in questo elenco, vuol dire che Unc0ver non lo supporta.

Unc0ver viene aggiornato regolarmente e l’ultimo paio di aggiornamenti ne hanno di molto migliorato le funzionalità. La V3.2 ha stabilizzato Unc0ver ed ha inserito la possibilità di scegliere tra modalità chiara e scura. Inoltre, questa versione ha aggiunto una descrizione a ciascuna delle impostazioni dell’app. Tali descrizioni mostrano quale architettura di sistema è supportata, la versione del sistema ed una descrizione della funzione dell’impostazione. V5.0, invece, ha aggiunto il supporto per i dispositivi A12 e A13 con iOS 13 o versioni successive.

Caratteristiche del jailbreak di Unc0ver:

Oltre alle precedenti funzionalità, Unc0ver ne offre agli utenti molte altre, tra cui:

Accesso al file system.

Gli aggiornamenti automatici possono essere disabilitati.

Scaricare APTickets.

È possibile abilitare Get-task-allow.

Esportazione TFPO.

Aggiornare la cache delle icone.

È possibile espandere i limiti della memoria.

Possibilità di scaricare OpenSSH.

Installare facilmente i file IPA.

Caricare e ricaricare rapidamente i daemon di sistema.

Disponibilità di molte app e mod

Possibilità di disabilitare la revoca delle app.

L’avviso di avvio può essere sovrascritto.

Cydia Cache reimpostato.

Reinstallare l’opzione Cydia.

Ripristinare RootFS.

Molte altre modifiche.

Cydia Substrate

Come la maggior parte dei jailbreak, Unc0ver utilizza Cydia Substrate. Si tratta della piattaforma che ti consente di modificare il codice sorgente ed il software senza dover accedere direttamente al codice. Inoltre, con Cydia Package Manager potrai ottenere tutte le tue modifiche, mod, app ed altro ancora.

Ricorda che si tratta di un jailbreak semi-untethered. Non puoi semplicemente installarlo e dimenticartene: al riavvio del dispositivo, il jailbreak deve essere riattivato. Se vuoi rimuovere il jailbreak, usa semplicemente l’utility “RootFS” incorporata.

Rimozione del jailbreak Unc0ver

È abbastanza facile da fare:

Avvia Cydia e vai su Installati. Elimina manualmente tutte le modifiche e le app. Apri l’app di jailbreak Unc0ver e vai su Impostazioni. Attiva / disattiva Aggiorna cache delle icone e Ripristina RootFS Nella schermata principale dell’applicazione, clicca sul pulsante Rejailbreak o Jailbreak.

Attendi, il procedimento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Il tuo filesystem di root è in fase di ripristino, perciò non toccare nulla. Se sembra essersi bloccato, NON riavviare il dispositivo. Al termine del procedimento, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio RootFS, quindi clicca su OK.

Unc0ver è il jailbreak più stabile ed affidabile che si possa trovare in questo momento, perciò installalo e provalo