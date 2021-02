Come installare Lucky Patcher sul tuo smartphone Android

Per diverso tempo gli utenti Android hanno avuto solo un paio di scelte per installare le loro applicazioni: l’App store ufficiale o gli App store non ufficiali, come ACMarket e HappyMod. Ora c’è una terza opzione: uno strumento Android chiamato Lucky Patcher. Non è un app store, bensì è uno strumento che ti aiuta a modificare le app che hai già sul tuo dispositivo Android. È completamente gratuito, perciò continua a leggere per scoprire come funziona.

Requisiti di sistema per Lucky Patcher

Sebbene Lucky Patcher sia un ottimo strumento per Android, è necessario soddisfare una serie di requisiti minimi per utilizzarlo:

Android v2.33 Gingerbread o superiore

Almeno 2 GB di RAM libera

8 GB o più di memoria interna

Fare il root del tuo dispositivo: sebbene funzioni anche sui dispositivi senza root, in tale caso avrai molte meno funzionalità

Come scaricare Lucky Patcher

Utilizzando il link ufficiale, scarica l’app Lucky Patcher direttamente sul tuo dispositivo Android NON aprirla ancora: prima vai alle Impostazioni Clicca su Sicurezza (o Privacy, a seconda della versione del tuo firmware) ed autorizza le applicazioni da Origini sconosciute. Se decidessi di saltare questo passaggio, Lucky Patcher potrebbe non avviarsi Vai sui download e clicca sul file di installazione di Lucky Patcher Ti comparirà un messaggio che ti chiederà se desideri installare Lucky Patcher; fai clic su “Sì” Quando Lucky Patcher comparirà sulla tua Home, ciò vorrà dire che l’installazione è andata a buon fine e che potrai iniziare ad usarlo

Cos’è Lucky Patcher?

È uno strumento efficace per modificare le app e giochi sul tuo dispositivo Android. Puoi usarlo per rimuovere restrizioni, per ottenere nuove funzionalità, per bypassare la verifica della licenza, per modificare le autorizzazioni delle app e per molto altro ancora.

Una delle funzionalità più popolari è la sua capacità di rimuovere gli annunci pubblicitari dalle app e giochi che vengono scaricate dall’App store ufficiale. Con Lucky Patcher potrai sbarazzartene, tornando a goderti la tua applicazione o gioco in santa pace. Sebbene non occupi molto spazio sul tuo dispositivo, circa 10 MB, Lucky Patcher è un’applicazione molto potente.

Caratteristiche di Lucky Patcher

Lucky Patcher ti offre le seguenti fantastiche funzionalità:

Rimozione di annunci : elimina gli annunci pubblicitari dalle app e dai giochi dell’App store ufficiale.

: elimina gli annunci pubblicitari dalle app e dai giochi dell’App store ufficiale. Rimozione degli acquisti in-app : elimina la necessità di acquistare bonus e funzionalità in-app rendendoli del tutto gratuiti.

: elimina la necessità di acquistare bonus e funzionalità in-app rendendoli del tutto gratuiti. Modifica dei giochi : ottieni gratuitamente tutte le funzionalità del tuo gioco, tra cui i bonus in-app e gli acquisti in-app (incluse gemme illimitate, monete, live e molto altro ancora). Fai attenzione, però, considera che a questo scopo Lucky Patcher potrebbe aver bisogno del root del tuo dispositivo.

: ottieni gratuitamente tutte le funzionalità del tuo gioco, tra cui i bonus in-app e gli acquisti in-app (incluse gemme illimitate, monete, live e molto altro ancora). Fai attenzione, però, considera che a questo scopo Lucky Patcher potrebbe aver bisogno del root del tuo dispositivo. Modifica dei permessi – non sarai più obbligato ad acconsentire a tutte le autorizzazioni richieste da un gioco; con questo strumento potrai cambiare le autorizzazioni.

Domande frequenti

Per aiutarti, di seguito le domande e risposte più comuni che ci vengono poste su Lucky Patcher:

Lucky Patcher danneggerà il mio dispositivo?

No. Si tratta di uno strumento di modifica delle app, non può danneggiare il tuo dispositivo o i tuoi dati, inoltre Lucky Patcher non interferirà nemmeno con altri sistemi ed applicazioni sul tuo dispositivo Android.

Come funziona Lucky Patcher?

Quando installi Lucky Patcher sul tuo dispositivo Android, lo strumento esegue una scansione di tutte le applicazioni e giochi presenti fornendoti consigli sulle migliori modifiche da apportare. Queste includono la rimozione degli annunci pubblicitari, la modifica delle autorizzazioni delle app, aggirare le verifiche e molto altro ancora.

Lucky Patcher è illegale?

No, Lucky Patcher, in quanto applicazione, non è illegale e non necessita di autorizzazioni speciali per essere avviato. Tuttavia, alcune delle sue funzionalità, come aggirare le verifiche, sono tecnicamente illegali, quindi le utilizzerai a tuo rischio e pericolo.

Devo eseguire il root del mio dispositivo?

No, Lucky Patcher funziona anche su dispositivi senza root. Tuttavia, si comporta meglio sui dispositivi con il root perché, in tale caso, le modifiche consigliate vengono eseguite automaticamente. Sui dispositivi senza root, avrai meno funzionalità e dovrai apportare le modifiche manualmente.

Su quali giochi funzionerà Lucky Patcher?

Purtroppo, Lucky Patcher non può funzionare su tutte le applicazioni ed i giochi Android, non solo perché ce ne sono troppe, ma anche perché sono molto diverse l’una dall’altra. L’unico vero modo per scoprire se funziona sulla tua app è quello di installare lo strumento e testarlo.

Chrome mi avverte che Lucky Patcher è un download pericoloso.

Non è pericoloso. Ogni volta che provi a scaricare un APK o un’app di terze parti con Chrome, il browser ti dirà sempre che è pericoloso. Nove volte su dieci si tratta però di applicazioni perfettamente sicure, come nel caso di Lucky Patcher.

Lucky Patcher è l’ultima di una lunga serie di app per aiutare gli utenti Android ad ottenere più funzionalità dai loro dispositivi. È gratuito e ti consentirà di modificare le tue app e giochi. Tuttavia, dobbiamo ricordarti che dovrai utilizzare l’applicazione a tuo rischio e pericolo poiché, tecnicamente, alcune di queste funzionalità sono illegali. Tuttavia, questo non ha impedito a milioni di utenti di utilizzarlo senza problemi, quindi vai avanti e provalo oggi.