Come installare e utilizzare AppCake su iPhone

Se stai cercando un modo alternativo per installare app e giochi sul tuo dispositivo iOS, prendi in considerazione AppCake. Una volta disponibile solo per coloro che sceglievano di fare il jailbreak, come per i tweaks di Cydia, AppCake può ora essere utilizzato da chiunque abbia un iPhone o iPad e che voglia installare file IPA non firmati. AppCake è gratuito e ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere sull’applicazione.

Come installare AppCake

Installare AppCake è abbastanza facile. Sebbene non sia necessario eseguire il jailbreak del tuo dispositivo per utilizzarlo, potrai comunque farlo se lo vorrai. Se scegli di no, l’unico altro modo per installare AppCake è quello di scaricare il profilo di configurazione direttamente sul tuo dispositivo. Prima di farlo, devi essere consapevole che AppCake ti richiede di firmare dei file IPA con certificati aziendali. Tuttavia, Apple può, e spesso lo fa, revocare questi certificati, bloccando l’app e facendoti ripartire da capo. Puoi scegliere di installare un’app anti-revoca o una delle VPN consigliate per impedire che ciò succeda. Dovresti inoltre utilizzare il browser Safari per il download del profilo di configurazione in quanto funziona meglio degli altri browser.

Apri il browser Safari sul tuo dispositivo e vai alla pagina di download di AppCake. Scarica AppCake e seleziona Installa sul messaggio di richiesta dell’autorizzazione. Quando l’icona AppCake comparirà sulla tua Home, l’installazione sarà stata eseguita con successo.

Cos’è AppCake?

AppCake era un tweak di Cydia sviluppato da iPhoneCake e rilasciato per la prima volta nel 2008 da iPASTORE. Ora è disponibile per tutti gli utenti iOS ed è uno store per iOS che è stato progettato per aiutarti a installare quei file che Apple si rifiuta di firmare e che pertanto non compaiono nello store ufficiale. Lo si può paragonare a Cydia Impactor, un altro strumento di sideload, ma c’è una grande differenza: con Cydia Impactor dovevi scaricare e installare i tuoi file IPA mentre, con AppCake, ci sono già migliaia di file preinstallati. Tutte queste app e questi giochi possono essere installati e utilizzati gratuitamente e, se non riesci a trovare ciò che desideri, puoi semplicemente scaricare il file richiesto da Internet ed utilizzare AppCake per installarlo.

AppCake non richiede più il jailbreak per funzionare ed è compatibile con tutti i dispositivi da iOS 9 a iOS 14.

Come risolvere l’errore dello Sviluppatore non attendibile

Quando clicchi sull’icona di AppCake per la prima volta, è probabile che visualizzi l’errore dello Sviluppatore non attendibile. Si tratta solo del modo con cui Apple ti avvisa del fatto che l’app non è ufficiale, dovrai autorizzare lo sviluppatore con i seguenti passaggi:

Apri le Impostazioni iOS Vai su Generale e poi su Profili e Gestione dispositivi. Clicca sul nome dello sviluppatore nell’elenco dei profili Seleziona l’opzione Autorizza e chiudi le Impostazioni

Ora sarà possibile utilizzare AppCake.

Come usare AppCake:

Esistono due modi per utilizzare AppCake e sfruttarlo per installare applicazioni sul tuo iPhone.

Metodo 1: app preinstallate

Apri AppCake Individua un’app o un gioco che desideri installare e selezionalo. Segui le istruzioni riportate a schermo per installarlo. Se necessario, correggi l’errore dello Sviluppatore non attendibile per utilizzare l’app.

Metodo 2: file IPA esterni

Apri il browser Safari e scarica il file IPA da siti affidabili. Invia il file ad AppCake e quindi apri AppCake. Vai su Download e seleziona l’app. L’applicazione verrà firmata ed installata.

Domande frequenti

AppCake funziona solo su dispositivi con jailbreak

No. In passato, avresti avuto bisogno di Cydia per installare e utilizzare AppCake, ora questo non è più necessario. Adesso, qualsiasi utente iOS potrà installare AppCake ed utilizzarlo per installare gratuitamente le app modificate ed ottimizzate. Potrai anche decidere di installare un jailbreak utilizzando AppCake in quanto viene fornito con le utility di Electra e Unc0ver, assieme alle app di streaming come MediaBox HD e Popcorn Time.

AppCake è sicuro?

Sì. Ora non hai bisogno di eseguire il jailbreak per utilizzarlo, pertanto non dovrai compromettere il tuo dispositivo hackerando il root di iOS. Inoltre, gli sviluppatori monitorano l’app e rilasciano aggiornamenti costanti ogni volta che viene rilevato un problema al fine di risolverlo.

Quali funzionalità sono presenti in AppCake?

AppCake offre molte funzioni utili, tra cui migliaia di giochi e app di terze parti già presenti nello store; inoltre potrai utilizzarlo per firmare file IPA esteri scaricati da siti web affidabili. AppCake è dotato delle seguenti caratteristiche interessanti:

File Manager : un file manager integrato che ti aiuta a monitorare e gestire i tuoi download.

: un file manager integrato che ti aiuta a monitorare e gestire i tuoi download. Server Web : un server Web integrato che ti consentirà di scaricare e caricare file tra dispositivi mobile e computer, oltre che ad accedere ai tuoi file utilizzando qualsiasi browser

: un server Web integrato che ti consentirà di scaricare e caricare file tra dispositivi mobile e computer, oltre che ad accedere ai tuoi file utilizzando qualsiasi browser Funzione di ricerca : rende molto più facile trovare ciò che si vuole scaricare.

: rende molto più facile trovare ciò che si vuole scaricare. Impostazioni personalizzate: opzioni per correggere gli arresti anomali delle app presenti in iOS 12 e iOS 13, per selezionare l’installazione automatica dei file una volta scaricati e molto altro ancora.

Oltre a tutto ciò, AppCake è gratuito al 100% ed è sicuro. Provalo oggi e potrebbe diventare il tuo strumento principale per l’installazione di app e giochi in futuro.