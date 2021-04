Come installare CokerNutX su iPhone

Fino a non molto tempo fa, per ottenere contenuti non ufficiali sul tuo dispositivo Apple, avresti dovuto installare un jailbreak. Oggi i jailbreak non sono più necessari, ce ne sono pochi e quelli disponibili funzionano solo su determinati dispositivi. Sempre più persone cercano alternative all’app store iOS ufficiale e sebbene lo store offra una vasta scelta di app e giochi, non offre tutto quello che gli utenti desiderano.

Non solo alcune app sono molto costose, ma diverse contengono anche acquisti in-app che sono necessari per poter utilizzare le applicazioni al pieno delle loro funzionalità. Con l’app store non ufficiale di CokernutX, potrai ottenere migliaia di app e giochi modificati e sbloccati, il tutto gratuitamente e senza il bisogno di effettuare il jailbreak. Continua a leggere di seguito per avere maggiori dettagli.

Come scaricare CokernutX

Essendo uno store non ufficiale, dovrai installare CokernutX da una fonte esterna e non dall’app store. È semplice da fare, basta seguire attentamente questi passaggi per installare il profilo di configurazione:

Apri il browser Safari e vai alla pagina di download di CokernutX Clicca sul collegamento al profilo di configurazione per scaricarlo Clicca su Installa per confermare e attendi: l’icona dell’app comparirà nella tua home page quando l’installazione sarà completata Apri l’app Impostazioni e vai su Generali > Profili Trova e rendi attendibile il profilo CokernutX Ora puoi usare CokernutX sul tuo dispositivo

Cos’è CokernutX?

CokernutX è un app store non ufficiale ed è un’alternativa all’app store ufficiale. In origine, è stato rilasciato come alternativa a Cydia dato che Apple stava rendendo più difficile per gli sviluppatori sviluppare nuovi jailbreak. Da allora molte persone lo hanno provato ed hanno scelto di usarlo come loro app store predefinito.

CokernutX offre migliaia di app, giochi, emulatori, app di streaming e molto altro ancora. Offre molto più di quello che lo store ufficiale non offre. Gli sviluppatori, inoltre, prediligono la qualità rispetto alla quantità. Molte delle app e dei giochi sono stati modificati con l’aggiunta di nuove funzionalità ed offrono molto di più rispetto alle loro controparti ufficiali.

Inoltre, è tutto gratuito e non è necessario utilizzare il tuo ID Apple o effettuare il jailbreak del tuo dispositivo per utilizzarlo.

Funzionalità dell’app CokernutX

CokernutX offre un’ottima esperienza utente, grazie a tutte le seguenti funzionalità:

È gratuito, comprese le app ed i giochi all’interno

Non è necessario il jailbreak e nemmeno il tuo ID Apple

Garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto non richiede il jailbreak

È facile da usare, da navigare e l’interfaccia dell’applicazione è molto intuitiva

Contiene diversi contenuti non ufficiali, tra cui: app, giochi, emulatori, app per registrare lo schermo, app di streaming e molto altro ancora. Il tutto è gratuito e molte app sono moddate con l’aggiunta di nuove funzionalità

Si basa sulla crittografia SSL per garantire la sicurezza dei download e dei dati

Supporta più dispositivi, fino a iOS 14 (incluso)

Molte altre fantastiche funzionalità

Domande frequenti

Dato che CokernutX non è un App store ufficiale, non ci sorprende che le persone facciano delle domande al riguardo. Ecco le risposte alle domande più comuni:

Cos’è CokernutX?

È un app store non ufficiale che contiene migliaia di giochi e app modificate di terze parti, oltre che diversi emulatori, app di streaming e molte altre mod che funzionano su tutti i dispositivi iOS.

È gratis?

Sì, così come tutti i suoi contenuti.

Ho bisogno di jailbreak?

No. CokernutX funziona perfettamente senza jailbreak e non è nemmeno necessario utilizzare il tuo ID Apple. C’è solo una condizione: il tuo dispositivo deve avere iOS 8 o versioni successive.

Posso contattare gli sviluppatori?

Sì, puoi metterti in contatto con gli sviluppatori sul loro account Twitter e rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie.

Come si fa a stabilire quali app dovrebbero essere ammesse?

Quando è stato implementato, solo alcune delle app più popolari erano autorizzate nello store ma, grazie ad un maggiore sviluppo, ora sono incluse molte più app e giochi ed il loro numero è in aumento ogni giorno.

E le app pubblicitarie?

Le app pubblicitarie non sono consentite nell’app store e siamo molto severi al riguardo. Abbiamo degli annunci pubblicitari nell’app, ma questi sono pochi e distanziati, in modo da non interferire con la tua esperienza utente. Gli annunci servono a far guadagnare soldi agli sviluppatori, che in cambio ti offrono l’app gratuitamente.

Posso ripubblicare qualsiasi contenuto?

Sì. CokernutX è open source e non ci sono restrizioni. Puoi ripubblicare quello che vuoi.

Perché dovrei scaricare CokernutX?

Sebbene CokernutX sia uno store relativamente nuovo, è già diventato molto popolare, con milioni di utenti in tutto il mondo. Offre una vasta scelta di app e giochi modificati, ed il loro numero cresce di giorno in giorno. Inoltre, è gratuito e puoi usarlo senza il jailbreak.

Sempre più persone utilizzano app store di terze parti invece di quelli ufficiali dato che attraverso questi store ottengono molto di più senza doverlo pagare. Provalo oggi: CokernutX potrebbe diventare il tuo nuovo app store preferito.