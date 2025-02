Come aggiornare il firmware delle AirPods: Guida e risoluzione dei problemi

Mantenere aggiornato il firmware delle tue AirPods, AirPods Pro o AirPods Max è fondamentale per poter sfruttare al massimo le loro funzionalità, ottenere correzioni di bug importanti, garantire la compatibilità con i tuoi dispositivi Apple e migliorare le prestazioni audio.

Solitamente l'aggiornamento del firmware avviene in modo automatico, ma in certi casi potrebbe essere necessario "dare una spinta" al processo andando a forzare l'aggiornamento stesso. In questa guida completa ti spiegherò come aggiornare il firmware dei tuoi AirPods, come verificare la versione attuale e cosa fare se dovessi riscontrare problemi.

Aggiornamento automatico del firmware: quando e come funziona

I tuoi AirPods sono progettati per aggiornarsi automaticamente, a condizione che vengano soddisfatti tutti questi requisiti:

Case di ricarica: Gli AirPods devono essere nel loro case di ricarica con il coperchio completamente chiuso.

Gli AirPods devono essere nel loro case di ricarica con il coperchio completamente chiuso. Alimentazione: Il case di ricarica deve essere collegato all'alimentazione tramite un cavo USB o Lightning (non è sufficiente la ricarica wireless).

Il case di ricarica deve essere collegato all'alimentazione tramite un cavo USB o Lightning (non è sufficiente la ricarica wireless). Connessione Bluetooth: Il case deve trovarsi nel raggio Bluetooth (circa 10 metri) di un iPhone, iPad o Mac abbinato ai tuoi AirPods.

Il case deve trovarsi nel raggio Bluetooth (circa 10 metri) di un iPhone, iPad o Mac abbinato ai tuoi AirPods. Connessione Wi-Fi: L'iPhone, iPad o Mac abbinato deve essere connesso a Internet tramite una rete Wi-Fi (non è sufficiente una connessione dati cellulare).

L'iPhone, iPad o Mac abbinato deve essere connesso a Internet tramite una rete Wi-Fi (non è sufficiente una connessione dati cellulare). Tempo di attesa: È necessario attendere almeno 30 minuti con il coperchio del case chiuso per consentire l'avvio dell'aggiornamento.

Un ulteriore dettaglio importante. Se il case di ricarica è posizionato su un caricabatterie wireless (Qi, Qi2 o MagSafe), se il coperchio è aperto o se il dispositivo Apple connesso utilizza una connessione dati cellulare, l'aggiornamento automatico non verrà effettuato.

Forzare l'aggiornamento del firmware: istruzioni passo passo

Se l'aggiornamento automatico non dovesse funzionare, puoi forzare l'aggiornamento del firmware seguendo questi semplici passaggi:

Avvicinale ad iPhone: Assicurati che le tue AirPods siano nel raggio Bluetooth (meno di 10 metri) del tuo iPhone, iPad o Mac e che quest'ultimo sia connesso a Internet tramite Wi-Fi. Inseriscile nel case: Riponi i tuoi AirPods o AirPods Pro nel loro case di ricarica e chiudi il coperchio. Collega il cavo di ricarica del case a un caricabatterie USB o a una porta USB del computer. Per i possessori di AirPods Max, inserisci un'estremità del cavo di ricarica nell'auricolare in basso a destra e l'altra estremità in un caricabatterie USB o in una porta USB del computer. Attendi con pazienza: Attendi almeno 30 minuti con il case di ricarica chiuso. Durante questo lasso di tempo non vedrai alcuna indicazione visiva sullo schermo che ti informi sull'andamento dell'aggiornamento, quindi attendi con pazienza.

Come verificare la versione del firmware delle AirPods

Verificare qual è la versione del firmware delle AirPods è molto semplice e torna utile per assicurarsi che l'aggiornamento sia andato a buon fine e che ci sia installata l'ultima versione disponibile. Per conoscere l'ultima versione del firmware per il tuo modello di AirPods devi controllare questa pagina sul sito di Apple. Ecco come fare:

iPhone e iPad: Apri l'app Impostazioni, tocca il nome dei tuoi AirPods (sotto la foto del tuo profilo Apple in alto), scorri verso il basso e seleziona "Versione". Qui troverai la versione del firmware attuale dei tuoi AirPods e del case di ricarica.

Puoi confrontare questa versione con l'elenco delle versioni firmware più recenti di Apple (cerca su Google "versioni firmware AirPods"). In alternativa, puoi accedere alle impostazioni dei tuoi AirPods su iOS o iPadOS toccando il pulsante "i" accanto al nome dei tuoi AirPods in Impostazioni > Bluetooth.

Apri l'app Impostazioni, tocca il nome dei tuoi AirPods (sotto la foto del tuo profilo Apple in alto), scorri verso il basso e seleziona "Versione". Qui troverai la versione del firmware attuale dei tuoi AirPods e del case di ricarica. Puoi confrontare questa versione con l'elenco delle versioni firmware più recenti di Apple (cerca su Google "versioni firmware AirPods"). In alternativa, puoi accedere alle impostazioni dei tuoi AirPods su iOS o iPadOS toccando il pulsante "i" accanto al nome dei tuoi AirPods in Impostazioni > Bluetooth. Mac: Clicca sul menu Apple nell'angolo in alto a sinistra e seleziona "Impostazioni di Sistema". Individua i tuoi AirPods nella barra laterale di Impostazioni di Sistema (dovrebbero essere sopra la sezione "Tastiera"). La versione del firmware degli auricolari è indicata accanto a "Versione" sulla destra, mentre la versione del case è riportata accanto a "Versione Case".

Puoi anche accedere alle impostazioni dei tuoi AirPods su macOS cliccando sull'icona Bluetooth nella barra dei menu in alto e scegliendo "[Nome AirPods] Impostazioni" oppure cliccando sul pulsante "i" accanto al loro nome in Impostazioni di Sistema > Bluetooth.

Risoluzione problemi: cosa fare se il firmware non si aggiorna

Se riscontri difficoltà nell'aggiornare il firmware delle tue AirPods, l'unico consiglio fornito da Apple è quello di ripristinare le impostazioni di fabbrica degli AirPods. Puoi procedere seguendo questi passaggi.

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica degli AirPods (e AirPods Pro):

Inserisci gli AirPods nel case: Assicurati che i tuoi AirPods siano all'interno del case di ricarica e chiudi il coperchio. Attendi 30 secondi: Lascia gli AirPods nel case con il coperchio chiuso per almeno 30 secondi. Apri il coperchio: Apri il coperchio del case di ricarica. Premi il pulsante di configurazione: Sul retro del case di ricarica, troverai un piccolo pulsante di configurazione. Tienilo premuto per circa 15 secondi. Osserva la spia di stato: Durante la pressione del pulsante, la spia di stato sul davanti del case lampeggerà prima in arancione e poi in bianco. AirPods ripristinati: Quando la spia di stato lampeggia in bianco, significa che i tuoi AirPods sono stati ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica degli AirPods Max:

Carica le AirPods Max: Assicurati che le tue AirPods Max siano cariche almeno al 50%. Premi i pulsanti: Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di controllo del rumore e la Digital Crown (la corona digitale) sul padiglione destro. Osserva la spia luminosa: Continua a tenere premuti i pulsanti finché la spia luminosa accanto alla porta di ricarica non lampeggia prima in arancione e poi in bianco (circa 15 secondi). AirPods Max ripristinate: Quando la spia luminosa lampeggia in bianco, le tue AirPods Max sono state ripristinate alle impostazioni di fabbrica.

Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica dei tuoi AirPods, dovrai ripetere il processo di abbinamento con il tuo iPhone, iPad o Mac.

AirPods e Android: una nota per gli utenti Android

Se utilizzi i tuoi AirPods con un dispositivo Android, ho spiegato in questa guida come connettere e usare le AirPods su Android, purtroppo non potrai aggiornare il firmware in modo autonomo. L'unica soluzione è trovare un amico o un familiare con un iPhone o un Mac a cui abbinare temporaneamente le tue AirPods per aggiornare il firmware tramite il suo dispositivo, oppure recarti in un Apple Store o presso un centro di assistenza autorizzato Apple e richiedere il loro supporto.