Coca-Cola presenta i distributori automatici alimentati a idrogeno per l’Expo 2025 di Osaka

Coca-Cola ha annunciato l’installazione dei primi distributori automatici al mondo, alimentati a idrogeno, in occasione dell’Expo 2025, che si terrà a Osaka, Giappone, a partire dal 13 aprile 2025. Questo progetto innovativo, realizzato in collaborazione con Fuji Electric, rappresenta una novità significativa nel settore dei distributori automatici, promettendo un approccio più sostenibile all’erogazione delle bevande.

I distributori automatici: innovazione e sostenibilità

I nuovi distributori automatici progettati da Coca-Cola non necessitano di una presa elettrica per funzionare. Invece, utilizzano cartucce di idrogeno sostituibili per alimentare una reazione chimica che genera elettricità. Questi macchinari, più ingombranti rispetto ai tradizionali distributori automatici, incorporano un modulo aggiuntivo per il generatore, dove vengono installate le cartucce di idrogeno. Qui avviene la reazione tra idrogeno e ossigeno, producendo energia che viene immagazzinata in una batteria.

Coca-Cola prevede di installare ben 58 di questi distributori all’Expo, rendendo ogni unità non solo funzionale, ma anche informativa. Accanto ai distributori, sarà presente un display didattico che spiega ai visitatori il funzionamento della tecnologia a idrogeno, contribuendo così a una maggiore consapevolezza sulle energie alternative.

Accessibilità e manutenzione dei nuovi distributori

Una delle caratteristiche più interessanti di questi distributori automatici è la possibilità di essere collocati praticamente ovunque, eliminando la necessità di una connessione elettrica fissa. Tuttavia, anche se la rimozione del cavo di alimentazione offre vantaggi in termini di flessibilità, la manutenzione rimane un aspetto cruciale da considerare. La semplice sostituzione delle cartucce di idrogeno dovrà essere pianificata per garantire un funzionamento continuo.

Attualmente, Coca-Cola non ha comunicato informazioni specifiche riguardo alla durata delle cartucce di idrogeno. Potrebbe esserci un’astuzia nel design che consente una certa autonomia, ma è probabile che gli approvvigionamenti di bevande nel distributore necessitino di essere riforniti più frequentemente. Questo rappresenta una sfida: mantenere un flusso costante di rifornimenti sarà essenziale per soddisfare la domanda dei clienti, soprattutto in un evento di grande afflusso di visitatori come l’Expo.

Un passo verso l’innovazione ecologica

I distributori automatici a idrogeno rappresentano un passo significativo verso un futuro più sostenibile nel settore delle bevande. Coca-Cola sta investendo in tecnologie che non solo migliorano l’esperienza del consumatore, ma contribuiscono anche alla riduzione dell’impatto ambientale. Il passaggio a fonti di energia rinnovabile come l’idrogeno potrebbe influenzare positivamente la percezione pubblica dell’azienda e delle sue strategie ambientali. Con l’Expo 2025 in arrivo, Coca-Cola potrebbe fissare un nuovo standard nell’industria, unendo innovazione e responsabilità ecologica in un contesto che mira a educare e coinvolgere il pubblico.