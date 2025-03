Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic, ora con ricerca web integrata

L’intelligenza artificiale continua a progredire, e ora anche Claude di Anthropic si arricchisce di una nuova funzionalità che potrebbe cambiarne l’uso quotidiano. Grazie a un’innovazione significativa, Claude è in grado di navigare in rete, superando un limite che lo ha fino ad ora distinto da altri chatbot, come ChatGPT e Gemini. Questa opzione, attualmente in fase di anteprima per abbonati statunitensi, offre a Claude la capacità di fornire risposte più aggiornate e precise, arricchendole con riferimenti diretti alle fonti consultate.

Nuova funzionalità di ricerca web

La recente evoluzione di Claude, che ora può accedere a contenuti online, rappresenta un passo importante nel panorama delle intelligenze artificiali. Le altre piattaforme di chat hanno già integrato sistemi di ricerca efficienti, mentre Claude si affaccia a questo mondo con un approccio unico. Invece di limitarsi a dare risposte basate su un database statico, l’intelligenza artificiale è now in grado di estrapolare informazioni direttamente da internet, fornendo agli utenti la capacità di verificare con immediatezza la validità delle informazioni presentate.

In questo modo, si elimina un ostacolo significativo: gli utenti non dovranno più autogestire la ricerca fra i risultati, ma potranno invece godere di risposte chiare e contestualizzate, presentate in modo naturale e fluido. Claude esamina i dati reperiti, li rielabora e restituisce informazioni pertinenti nel proprio stile comunicativo. Questo approccio migliora notevolmente l’esperienza utente, rendendo la comunicazione con l’AI più interattiva e concorrente.

Trasparenza e affidabilità

Un aspetto chiave dell’aggiornamento di Claude è il forte impegno espresso da Anthropic per garantire trasparenza. Ogni dato fornito dall’intelligenza artificiale viene accompagnato da citazioni delle fonti, offrendo la possibilità ai lettori di rintracciare e valutare l’origine delle informazioni più facilmente. In un’epoca in cui le fake news e la disinformazione sono problematiche dilaganti, la certezza di poter verificare l’affidabilità delle informazioni in tempo reale contribuisce a migliorare non solo l’immagine del servizio, ma anche la fiducia degli utenti. La trasparenza diventa così un valore fondamentale, in risposta alle preoccupazioni pubbliche sulla veridicità delle affermazioni fatte dalle intelligenze artificiali.

Applicazioni pratiche nella vita quotidiana

L’integrazione della funzione di ricerca web apre a Claude una serie di possibilità pratiche per l’utente comune. Ad esempio, chi sta valutando l’acquisto di un nuovo prodotto potrà confrontare agevolmente caratteristiche, prezzi e recensioni, direttamente attraverso l’intelligenza artificiale. In un mercato in continua evoluzione, avere un tool che fornisce una visione d’insieme tra varie fonti consente di prendere decisioni più informate e ponderate, risparmiando tempo e fatica nella ricerca delle informazioni.

Al momento, la funzionalità di ricerca è limitata; disponibile solo per i clienti a pagamento negli Stati Uniti che utilizzano il modello Claude 3.7 Sonnet, Anthropic prevede però di estenderla ai nuovi utenti e a coloro che utilizzano il piano gratuito in altre nazioni in un futuro prossimo.

Attivazione della funzionalità

Per attivare la ricerca web e sfruttare al meglio la nuova funzione, gli utenti sono tenuti a verificare alcune impostazioni nel proprio profilo. È necessario abilitare l’opzione specifica e accertarsi di aver selezionato il modello 3.7 Sonnet. Una volta fatto, Claude sarà in grado di identificare automaticamente quando è opportuno integrare la ricerca online, arricchendo le risposte fornite con informazioni fresche e aggiornate.

Questa novità di Anthropic rappresenta sicuramente un passo avanti significativo nel campo dell’assistenza virtuale, aprendo a orizzonti sempre più ampi e interattivi per utenti e aziende.