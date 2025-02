Classifica 5G in Europa: Milano e Roma sotto la media, Stoccolma e Porto ai vertici

Il 5G ha fatto la sua comparsa in Italia, ma un'analisi comparativa con altre città europee mostra che il nostro Paese si trova in una posizione piuttosto defilata. Il report pubblicato da MedUX, che ha esaminato le performance del 5G in 15 grandi città europee, evidenzia come Milano e Roma non siano riuscite a emergere in questo contesto. Attraverso una serie di test condotti nei mesi finali del 2024, il documento fornisce un quadro dettagliato sulla qualità dell’esperienza 5G in Europa, coinvolgendo un gran numero di utenti e provenendo da un ampio campione di dati.

Le posizioni di Milano e Roma nella classifica del 5G

Secondo il report intitolato “5G Quality of Experience Benchmark in Europe” per il 2025, le performance di Milano e Roma non brillano. Milano, che si piazza al primo posto in Italia, si classifica solo al nono posto in Europa, mentre Roma occupa addirittura il dodicesimo. Questa analisi si basa su test effettuati in 15 città di 11 nazioni europee, coprendo un campione di oltre 60 milioni di abitanti. Per realizzare questo studio, sono stati impiegati veicoli in test drive per percorrere oltre 5500 chilometri, garantendo una valutazione esaustiva della copertura e delle prestazioni del 5G.

Rafael González, SVP EMEA di MedUX, ha espresso l'importanza di una visione globale della qualità del 5G, enfatizzando che sia la copertura che la velocità sono fondamentali, ma è altrettanto cruciale fornire una connettività stabile tra le varie applicazioni e servizi. Le stesse evidenze della ricerca forniscono suggerimenti utili per gli operatori e le strategie necessarie per una rete ottimale e per soddisfare i crescenti bisogni degli utenti in un'epoca dominata dal 5G.

Le performance di Milano e Roma a confronto con le altre città

Entrando nel merito dei risultati, Milano non se la cava affatto bene in termini di affidabilità e velocità. La città lombarda presenta una percentuale di successo nei test del 99,29%, collocandosi tra le quattro città con performance più fragili. Inoltre, anche le velocità di download e upload restano al di sotto della media. La situazione di Roma, seppur con una percentuale di successo superiore al 99,60%, non è molto migliore. Infatti, le velocità di connessione rimangono inferiori a quelle di molti concorrenti europei, raggiungendo solo i 277 Mbps in download e circa 44 Mbps in upload.

Le città di Stoccolma e Porto, al contrario, segnano punteggi impressionanti di oltre 500 Mbps nel download, superando nettamente le performance di Milano e Roma. Tali misurazioni indicano che mentre altre città si stanno avvicinando a standard tecnologici avanzati, le capitali italiane restano ancora lontane dal nostro obiettivo di una connessione efficiente e competitiva.

La valutazione delle città leader: Stoccolma, Porto e le altre

Stoccolma emerge in questo studio come la città con le migliori prestazioni di connessione, sia per lo streaming video che per le velocità di upload. Con un incredibile 95% di riproduzione in 4K, la capitale svedese si distingue non solo per l'efficacia della rete, ma anche per la rapidità con cui gli utenti riescono a connettersi ai vari servizi digitali. I tempi di caricamento delle pagine web sono inferiori a un secondo, mettendo in evidenza una navigazione fluida e affidabile.

Porto, a sua volta, si classifica in cima grazie al basso tasso di jitter nel gaming e per i suoi ottimi dati lato cloud. Con Lisbona, condivide il primato per la disponibilità del 5G, raggiungendo un'impressionante percentuale di registrazione dell’86,54%. Entrambe le città dimostrano come una solida rete 5G non solo migliori l'esperienza utente in generale, ma riduca anche i riflessi negativi sulle prestazioni in gaming e cloud.

La situazione in altre città europee: Bruxelles e Londra sotto pressione

Anche altre città europee, come Bruxelles e Londra, non presentano performance brillanti. In carne e ossa, Bruxelles risulta nella penultima posizione per mancanza di disponibilità di 5G e velocità scarse. Londra, infine, è all'ultimo posto della classifica, con valori di connettività ben al di sotto della media. Questo scenario mette in evidenza come non solo le capitali italiane siano in difficoltà, ma anche altre importanti città europee stiano faticando a sfruttare appieno le potenzialità del 5G.

MedUX fa notare che, in media, gli utenti delle metropoli europee trascorrono circa il 25% del loro tempo connessi ancora in 4G. Questa situazione rallenta il progresso del 5G e suggerisce che sia necessaria una ristrutturazione delle politiche e degli investimenti per una distribuzione di alta qualità del 5G. González sottolinea che affrontare tali problematiche è essenziale per assicurare alla popolazione una copertura efficiente entro il 2025 e per sfruttare tutti i benefici che il 5G può offrire.

Sebbene Milano e Roma rappresentino episodi poco soddisfacenti nel panorama europeo, il cammino verso una migliore connettività sembra passare attraverso un cambiamento strategico nelle politiche di investimento e distribuzione del 5G.