Cineca e Fastweb + Vodafone: un accordo strategico per l'Intelligenza Artificiale Generativa

Cineca, noto consorzio interuniversitario italiano, fa notizia con una nuova alleanza con Fastweb e Vodafone. Questa partnership mira a supportare le aziende nello sviluppo e implementazione di applicazioni basate sull'Intelligenza Artificiale Generativa. Con sede a Bologna, Cineca si distingue nel panorama europeo per il suo operato nel settore dell'High-Performance Computing e per le sue soluzioni dedicate alla ricerca scientifica e all'istruzione. Fondata nel 1969, questa entità gioca un ruolo chiave nella fornitura di supporto a università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e aziende, affermandosi come uno dei principali hub di supercalcolo in Europa.

Un accordo strategico per un'innovazione sostenibile

Il protocollo d’intesa stipulato tra Cineca e i colossi delle telecomunicazioni prevede una transizione fluida per le aziende e gli enti di ricerca, che potranno passare senza soluzione di continuità dalla fase di test a quella operativa. Questo avverrà grazie alle avanzate infrastrutture di calcolo e alle soluzioni cloud di alta qualità offerte dal supercomputer NeXXt AI Factory, sviluppato in collaborazione con Fastweb e Vodafone. Grazie a questo accordo, i partecipanti che hanno già superato la fase di ricerca e sviluppo potranno accedere a sistemi scalabili e performanti, essenziali per portare avanti i propri progetti di Intelligenza Artificiale.

La versatilità e la potenza delle tecnologie a disposizione renderanno possibile l'addestramento e l'implementazione di modelli di Intelligenza Artificiale Generativa su larga scala. Tale approccio non solo migliora l'efficienza produttiva delle aziende coinvolte, ma promuove anche un ecosistema virtuoso, dove la collaborazione tra ricerca e pratiche aziendali si traduce in progresso concreto e misurabile.

Fastweb + Vodafone: un partner tecnologico affidabile

La proposta di Fastweb e Vodafone, che includerà anche una piattaforma tecnologica avanzata, si fonda su un sistema NVIDIA DGX altamente performante. Questo hardware, costruito con 248 GPU H100, consente di gestire carichi di lavoro complessi per l'Intelligenza Artificiale Generativa. L'infrastruttura è concepita per l'efficienza, garantendo tempi di risposta rapidi e prestazioni elevate, indispensabili per le esigenze delle aziende moderne.

Oltre all’hardware, Fastweb + Vodafone offrono una rete di comunicazione all'avanguardia e servizi cloud progettati per resistere a eventuali attacchi informatici. Il Network Operations Center e il Security Operations Center garantiranno una protezione robusta, consentendo alle aziende di scalare le proprie applicazioni in un contesto sicuro. L’attenzione verso la sicurezza è cruciale, soprattutto per le aziende che operano nel campo sensibile dell’Intelligenza Artificiale.

Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone, ha evidenziato l'impegno delle aziende nella fornitura delle migliori tecnologie per facilitare la trasformazione digitale. Questa approccio mirato vuole assicurare che anche le piccole e medie imprese possano beneficiare di strumenti contemporanei e sicuri per dare vita a soluzioni operative efficaci.

Visione a lungo termine per l'intelligenza artificiale in Europa

L’iniziativa di collaborazione si colloca nel contesto della strategia europea sull’Intelligenza Artificiale, che promuove la creazione di filiere integrate a sostegno dello sviluppo e della diffusione di nuove soluzioni. Francesco Ubertini, Presidente di Cineca, ha sottolineato come questa sinergia si allinei perfettamente agli obiettivi della strategia europea. Con queste iniziative, è auspicabile che Cineca, in partnership con Fastweb e Vodafone, possa giocare un ruolo fondamentale nell’innovazione e nella competitività dell'industria italiana.

Cineca, gestendo supercomputer di alta potenza come Leonardo, comincia ad essere punto di riferimento per simulazioni avanzate in molteplici aree disciplinari, che spaziano dalla fisica alla biologia. Queste tecnologie all’avanguardia non solo elevano il potenziale di ricerca scientifica, ma offrono anche prospettive interessanti per le applicazioni commerciali e industriali.

In sintesi, l’accordo tra Cineca, Fastweb e Vodafone rappresenta una tappa importante nell’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale in Italia. Le aziende italiane possono ora fare affidamento su strumenti potenti e strategie collaudate per affrontare le sfide future, garantendo così un contributo significativo alla trasformazione digitale e alla crescita economica del Paese.