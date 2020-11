Dalla Cina confermano: Huawei pronta a vendere Honor. La strategia dell’azienda per eludere il ban

Stando a quanto pubblicato da Reuters, Huawei starebbe trasferendo la sua divisione di smartphone Honor a un consorzio con sede in Cina. Secondo il report, che cita “persone con conoscenza della questione”, un consorzio guidato dal distributore Digital China e dal governo di Shenzhen avrebbe già raggiunto un accordo per l’acquisto del marchio: il valore è di circa 15,2 miliardi di dollari.

Una cifra di enormi proporzioni, che includerà le unità di ricerca, sviluppo e distribuzione di Honor. L’articolo menziona solo la divisione smartphone del marchio, quindi non è chiaro se la vendita includa anche gli altri prodotti targati Honor. La notizia di una potenziale vendita è venuta alla luce per la prima volta lo scorso mese di ottobre, quando vennero menzionati produttori del calibro di TCL e Xiaomi come potenziali acquirenti. Indipendentemente da chi procederà ad acquistare Honor, la vendita viene vista come una mossa strategica da parte del colosso di Shenzhen, che ha bisogno di riposizionarsi sul mercato.

Nel bel mezzo delle restrizioni commerciali in corso negli Stati Uniti, Huawei sta ora puntando gli occhi su “telefoni di fascia alta e dispositivi orientati alle aziende”. Huawei ha registrato un forte calo delle spedizioni nei principali mercati globali nel 2020, ed è per questo che una vendita redditizia di Honor consentirà all’azienda di recuperare denaro e far fronte alle perdite.

Inoltre, rendendo Honor un’azienda indipendente, Huawei spera di poter comunque accedere ai componenti prodotti dalle aziende USA e aggirare così il celebre ban imposto dagli Stati Uniti, auspicando inoltre in un approccio più morbido nei confronti della Cina da parte della nuova amministrazione Biden. Tuttavia, va considerato che larga parte della tecnologia di Huawei continua ad essere radicata nel marchio, pertanto questo scenario non è così scontato.

Per quanto riguarda la conferma ufficiale della vendita di Honor, sembra che Huawei rilascerà un annuncio già domenica 15 novembre. Android Authority ha provato a contattare Honor per alcuni chiarimenti, ma l’ormai ex sub-brand di Huawei ha detto di non voler rilasciare commenti in merito.

Fonte Android Authority