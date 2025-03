ChromeOS 134: novità e cambiamenti significativi sul sistema operativo

ChromeOS si appresta a subire una trasformazione notevole con il lancio della sua nuova versione, ChromeOS 134, che è attualmente in fase di roll-out. Questa nuova release porta con sé diverse novità e miglioramenti, ma ciò che più colpisce è la transizione dall’Assistente Google a Gemini. Questa scelta, pur non essendo inaspettata, segna un passo importante nella strategia di Google di integrare l’intelligenza artificiale in modo più profondo nei propri servizi.

L’aggiornamento a Gemini si promette di offrire un’esperienza utente simile a quella già vista nella versione Web dell’AI, inclusa una serie di funzionalità familiari come il caricamento di file e l’accesso a strumenti avanzati tramite Deep Research. Con questa transizione, Google intende semplificare e potenziare l’interazione degli utenti con il sistema operativo, portando l’AI al centro delle operazioni quotidiane.

Novità in ChromeOS 134: funzionalità di accessibilità e supporto multimediale

Accanto all’integrazione di Gemini, ChromeOS 134 introduce una serie di nuove funzionalità che mirano a migliorare l’usabilità del sistema. Tra quelle più significative, è presente Slow Keys, un’opzione di accessibilità progettata per assistire gli utenti con difficoltà motorie o con problemi di destrezza. Questa funzione crea un intervallo di attesa prima di registrare la pressione dei tasti, facilitando così l’inserimento delle informazioni per coloro che possono avere difficoltà a utilizzare una tastiera tradizionale.

Un’altra innovazione riguarda il supporto per le GIF tramite la funzione Quick Insert. Gli utenti ora hanno la possibilità di integrare GIF nelle loro chat e documenti in modo semplice e immediato, utilizzando il menu dedicato. Questo migliora notevolmente l’interattività e la creatività nelle comunicazioni digitali, permettendo agli utenti di esprimere le proprie emozioni in modo più dinamico.

Per gli studenti, è stato introdotto un nuovo strumento che semplifica il trasferimento di documenti, fogli di calcolo e presentazioni da un account Gmail a un altro. Questo rappresenta un notevole aiuto per chi deve gestire più dati per via di trasferimenti scolastici o cambi di indirizzo email, rendendo il processo più fluido e meno macchinoso.

Notizie negative: ritardi nella funzionalità di ricarica delle batterie

Nonostante le numerose migliorie apportate da ChromeOS 134, ci sono anche notizie deludenti per chi stava aspettando una nuova funzione per la ricarica delle batterie. Questa opzione, che avrebbe dovuto prolungare la durata della batteria dei dispositivi, è stata posticipata a ChromeOS 135. Questo ritardo potrebbe influenzare le aspettative degli utenti, in particolare di chi utilizza frequentemente Chromebook per lavoro o studio, dove l’autonomia della batteria rappresenta un fattore cruciale per l’efficienza.

In sintesi, ChromeOS 134 si presenta come un aggiornamento importante, ricco di novità e funzionalità innovative, anche se con qualche rinvio che lascia un velo di attesa per gli utenti. Con l’introduzione di Gemini e altre caratteristiche, il sistema operativo di Google cerca di rispondere alle esigenze della sua vasta base di utenti, assicurandosi di rimanere competitiva nel mercato dei sistemi operativi.