I chip dei nuovi MacBook Pro da 14” e 16” saranno ancora a 5nm

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, i modelli MacBook Pro di nuova generazione da 14 e 16 pollici entreranno in produzione di massa nel quarto trimestre del 2022.

Come riportato nell’ultimo tweet, Kuo riprende le indicazioni di TSMC che riferiscono come le entrate derivanti dalla produzione di chip a 3 nm non avranno inizio fino al 2023: per questo, i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici potrebbero ancora avere chip basati sull’ultimo processo a 5 nm di TSMC.

Tuttavia, il sito MacRumors sottolinea come queste informazioni riportate da Kuo non sembrano combaciare con un report del Commercial Times di Taiwan, secondo cui il chip M2 Pro potrebbe essere il primo chip a 3 nm di Apple.

Al momento quindi c’è un po’ di confusione su questo aspetto, anche se pare certo che TSMC preveda di iniziare la produzione di chip a 3 nm per Apple nel prossimo futuro: non resta che aspettare e capire quali saranno i Mac che potranno godere per primi di questa importante evoluzione.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe in fase di sviluppo modelli MacBook Pro, Mac mini e Mac Pro basati su M2. Sempre Gurman ha parlato molto del prossimo evento della Mela, che dovrebbe tenersi ad ottobre e che potrebbe avere protagonisti i nuovi iPad Pro. L’impressione è che il colosso con sede a Cupertino possa decidere di sfruttare proprio questo evento per lanciare almeno uno dei nuovi modelli MacBook Pro, Mac mini e Mac Pro basati su M2. Al momento le informazioni sono ancora scarse, anche perché Apple è totalmente concentrata sul lancio degli iPhone 14, che dovrebbero essere ufficializzati il 7 settembre in quattro modelli differenti.

Gli attuali modelli di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici sono stati rilasciati nell’ottobre 2021 e hanno opzioni di chip M1 Pro e M1 Max basati su un processo a 5 nm.

Fonte MacRumors