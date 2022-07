I chip Exynos non convincono, Samsung ad un bivio: le possibili mosse

Samsung sta cercando in tutti i modi di migliorare i suoi processori ma sembra che gli sforzi del colosso di Seul, pur molto generosi, non stiano portando a risultati concreti. Anzi, a detta di molti utenti l’Exynos 2200 si è probabilmente rivelato una delusione ancora più grande dell’Exynos 2100 nonostante la partnership con AMD.

La triste realtà è proprio questa, ovvero che nonostante il massimo impegno dell’azienda sudcoreana i suoi chipset non solo non riescono a garantire miglioramenti prestazionali, ma appaiono addirittura più instabili e problematici. I fan di Samsung ripongono speranze nel presunto SoC Exynos 2300, ma è fin troppo chiaro che allo stato attuale nessuno sembra avere troppa fiducia nella divisione chipset del colosso di Seul.

I clienti, infatti, stanno perdendo fiducia nella capacità di Samsung di sviluppare chipset e questo per la società non può che rappresentare un problema. Ecco perché la società della Corea del Sud si trova davanti ad un bivio. Una possibile mossa potrebbe essere quella di saltare una versione annuale di Exynos, lavorare ad una struttura decisamente migliore e lanciare una nuova versione nel 2024.

Tuttavia, almeno stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il piano principale di Samsung sia un altro. Già per la prossima serie di telefoni Galaxy S23 l’azienda potrebbe abbracciare pienamente Qualcomm, garantendo ai suoi prossimi top di gamma un processore di livello assoluto, non solo in termini di prestazioni (per la gioia degli utenti, che chiedono da tempo questo cambiamento). In alternativa, Samsung potrebbe forse collaborare con MediaTek e utilizzare Dimensity 9000+ o il suo successore.

Questo cambiamento (temporaneo?) aiuterebbe quasi certamente Samsung a stabilizzare la sua strategia di chipset e a pensare a qualcosa di meglio per la serie Galaxy S24.

Fonte SamMobile