Chilkey ND75 LP: la tastiera low-profile per appassionati di modding a un prezzo accessibile

Se sei un appassionato di modding alla ricerca di una tastiera meccanica che coniughi un’ottima personalizzazione e un prezzo contenuto, la Chilkey ND75 LP potrebbe essere ciò che fa per te. Questo modello a basso profilo offre un'esperienza di digitazione comoda e una costruzione robusta. Sebbene ci siano alcune criticità, come un poggiapolsi non all'altezza e un ritardo nel risveglio, il suo eccellente rapporto qualità-prezzo la rende adatta a un ampio pubblico di utenti.

Design e costruzione solida

La Chilkey ND75 LP spicca per la sua costruzione in alluminio CNC, che contribuisce a rendere questa tastiera estremamente resistente e duratura. Nonostante il design elegante e a basso profilo, l'ND75 LP pesa 4,01 libbre, un peso notevole rispetto ad altre tastiere low-profile in plastica, come le NuPhy Air75 V2 e Kick75. Questa unicità nella realizzazione è rara nel mercato, in particolare a una fascia di prezzo inferiore a $100, dove si trovano spesso modelli in plastica con caratteristiche inferiori.

In aggiunta, la ND75 LP è dotata di keycaps in PBT double-shot, un materiale in grado di resistere all'usura nel tempo, in contrasto con le tastiere più costose che spesso utilizzano keycaps in ABS di bassa qualità. Questa scelta costruttiva le conferisce un valore aggiunto, rendendola una valida alternativa ai modelli di fascia alta come i Keychron Q.

Esperienza di digitazione confortevole

I modelli di tastiere a basso profilo, come la Chilkey ND75 LP, sono progettati per offrire un'esperienza di digitazione ergonomica. Le mani si posizionano in modo naturale grazie alla minore altezza dei tasti, riducendo il rischio di affaticamento durante lunghe sessioni di scrittura. La tastiera utilizza switch POM lineari con un viaggio totale di 3 mm e una forza di attivazione di 45g, rendendo le digitazioni veloci e fluide, favorendo un typing senza frizioni.

Questi switch, sebbene non tra i più leggeri sul mercato, forniscono comunque un'esperienza di scrittura molto gradevole. Il materiale POM offre un coefficiente di attrito inferiore, contribuendo a una sensazione di fluidità nel premere i tasti, un aspetto che gioca un ruolo fondamentale per chi scrive molte parole al giorno.

Funzioni personalizzabili e software web-based

Un altro aspetto distintivo della Chilkey ND75 LP è lo schermo LCD personalizzabile, facilmente gestibile tramite un software web-based. Questa funzionalità ti consente di caricare GIF o immagini statiche, aggiungendo un tocco personale al tuo spazio di lavoro. Anche se può sembrare un elemento superficiale, la possibilità di personalizzare sembra attrarre molti utenti.

Utilizzare il software web-based semplifica di molto il processo di personalizzazione, permettendo di configurare profili multipli, rimappare chiavi e programmare macro. Durante i test, è stato semplice caricare una GIF, sebbene ci volesse del tempo per trasferirla nella memoria interna della tastiera. Il risultato finale, tuttavia, è un display più nitido e chiaro rispetto a modelli concorrenti.

Limitazioni e criticità

Nonostante i suoi punti di forza, la Chilkey ND75 LP presenta alcune carenze che meritano di essere sottolineate. In primis, il poggiapolsi fornito è poco pratico: non offre il supporto necessario per un comfort prolungato ed è realizzato con materiali di qualità inferiore. Questo può rappresentare un problema per chi trascorre diverse ore al computer.

Inoltre, la posizione del pulsante di accensione è poco ergonomica e può risultare scomoda per l'utente. La tastiera, infine, mostra un certo ritardo nel riconoscere i tasti dopo il risveglio dal risparmio energetico, fenomeno che potrebbe rivelarsi frustrante, specialmente in contesti di lavoro intensivi.

Considerazioni finali sulla Chilkey ND75 LP

La Chilkey ND75 LP emerge come una tastiera meccanica a basso profilo di grande valore, ideale per chi desidera entrare nel mondo del modding senza investire somme esorbitanti. La sua costruzione robusta e le comode funzionalità di personalizzazione sono aspetti positivi che, nonostante le criticità, la rendono un’opzione da considerare seriamente. Mentre alcune aree possono essere migliorate, chi cerca una tastiera pratica e performante a un prezzo ragionevole troverà nell'ND75 LP una soluzione soddisfacente.