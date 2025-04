ChatGPT: OpenAI amplia le capacità di personalizzazione e memoria nella nuova versione

OpenAI ha reso noto un’importante evoluzione delle funzionalità di ChatGPT, introducendo aggiornamenti significativi che permetteranno all’assistente virtuale di adattarsi meglio alle preferenze degli utenti. Questa novità consente al sistema di ricordare informazioni da tutte le conversazioni precedenti, modificando le risposte in base a queste informazioni, portando così la personalizzazione a un livello superiore.

La novità della memoria potenziata

Il recente upgrade porta avanti un’idea già introdotta in precedenza, ovvero la funzionalità chiamata “Memoria”. In passato, questa opzione consentiva a ChatGPT di mantenere un numero limitato di informazioni utili per rispondere in modo più pertinente, ma il meccanismo richiedeva che l’utente chiedesse esplicitamente di ricordare qualcosa. Talvolta, il sistema tentava di intuire quali dati fossero importanti da mantenere, e ogni volta che una nuova informazione veniva salvata, l’utente riceveva una notifica di aggiornamento della memoria.

La gestione della memoria era flessibile, consentendo agli utenti di attivare o disattivare questa funzione in base alle loro esigenze. Inoltre, per le conversazioni gestite in modalità temporanea, il sistema disattivava automaticamente la memorizzazione, simile a una modalità “incognito”.

Nuove opzioni per la personalizzazione

Le funzionalità introdotte di recente vanno ben oltre le precedenti. Nella nuova interfaccia di ChatGPT, l’opzione per disattivare la memoria è stata aggiornata con due checkboxes. La prima, “Riferimento memorie salvate”, rimane legata all’archivio limitato di informazioni. La meraviglia sta nella seconda opzione, “Riferimento storia chat”, che consente a ChatGPT di attingere a tutte le conversazioni passate come base di partenza per rispondere.

Questo significa che ora il sistema è in grado di collegare e contestualizzare le interazioni precedenti per fornire risposte più rilevanti e coerenti. Ad esempio, se un utente menziona un hobby in una conversazione, ChatGPT potrà fare riferimento a quell’informazione nelle interazioni successive, personalizzando il dialogo in modo più efficace.

Impatto sull’esperienza utente

Questa evoluzione rappresenta un passo significativo verso una maggiore interattività e soddisfazione dell’utente. La personalizzazione delle risposte significa che gli utenti si sentiranno sempre più ascoltati e compresi da un assistente virtuale che si evolve in base alle loro esigenze. Con il nuovo sistema, ogni interazione diventa non solo un colloquio isolato, ma parte di un dialogo continuo e fluido.

OpenAI, pertanto, si pone come obiettivo quello di migliorare l’esperienza di utilizzo, non limitandosi a fornire risposte generiche, ma mirando a creare un legame più forte tra l’utente e il sistema. In un’era in cui la comunicazione con le macchine è sempre più frequente, trasformare queste esperienze in scambi più naturali rappresenta una sfida affascinante ma necessaria.