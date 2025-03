ChatGpt 4o e Gemini 2.5 Pro: nuove frontiere della generazione e modifica di immagini

Le tecnologie di intelligenza artificiale stanno evolvendo a ritmi sostenuti, e l’ultima innovazione di OpenAI con ChatGpt 4o segna una nuova era nella generazione e modifica delle immagini. Con la capacità di editare non solo fotografie e immagini personali ma anche creazioni storiche, il potenziale di queste innovazioni si rivela straordinario. Da parte sua, Google non si ferma e presenta il Gemini 2.5 Pro Experimental, promettendo ulteriori progressi nel campo dell’editing visivo.

Le innovazioni di ChatGpt 4o

L’introduzione di ChatGpt 4o avvenuta nel maggio 2023 ha portato significative migliorie rispetto ai modelli precedenti. Ora l’intelligenza artificiale è in grado di generare immagini di alta qualità, mantenendo un’elevata coerenza stilistica e creando immagini fotorealistiche a partire da semplici comandi testuali. Non solo si possono creare nuove immagini, ma anche modificare quelle già esistenti, permettendo agli utenti di esplorare una varietà di stili e approcci visivi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

I miglioramenti non riguardano solo la qualità visiva, ma anche la velocità di generazione. Pur essendo un processo leggermente più lento rispetto al passato, l’effetto di “dissolvenza” nella restituzione dei risultati rende l’esperienza più coinvolgente. L’intelligenza del modello è aumentata, consentendo interazioni più complesse e dettagliate: gli utenti possono specificare elementi come colori esatti tramite codici esadecimali e proporzioni precise nelle varie creazioni.

Un esempio pratico di queste nuove possibilità è la richiesta di generare un’immagine che rappresenti Albert Einstein mentre scrive sulla lavagna digitale. L’ambientazione è stata richiesta in un contesto retro-futuristico, e la coerenza visuale è stata mantenuta anche nella generazione successiva, dove Einstein interagisce con i suoi studenti in un’immagine di gruppo. Le capacità di ChatGpt 4o offrono quindi non solo una nuova dimensione creativa ma anche una coerenza narrativa tra le diverse immagini generate.

La popolarità dei risultati

La possibilità di generare immagini nello stile degli anime, in particolare quelle fresche e colorate tipiche dello Studio Ghibli, ha catturato l’interesse degli utenti sui social network. Molti appassionati tentano di creare versioni personalizzate di ricordi o momenti storici rivisitati attraverso questo stile artistico, e i risultati non mancano di sorprendere. La bellezza delle opere create dimostra chiaramente il potenziale dell’intelligenza artificiale nel fare arte e richiamare emozioni.

Un altro aspetto interessante è la modifica delle immagini iconiche, come quella di Einstein, per regalarle un aspetto nuovo e fotorealistico. Le applicazioni di tali tecnologie sono varie e abbracciano anche contesti di intrattenimento e comunicazione visiva, sottolineando come l’AI possa contribuire alla rappresentazione visiva in modi inaspettati e coinvolgenti.

Sicurezza e responsabilità nelle creazioni

Con il potere di creare e modificare immagini arriva anche la necessità di garantire la sicurezza dei contenuti generati. Le immagini prodotte da ChatGpt 4o incorporano metadati C2PA, che assicurano l’attribuzione e l’autenticità del lavoro svolto, facilitando la verifica su quale contenuto derivi da questa intelligenza artificiale. OpenAI ha implementato rigide restrizioni su creazioni di deepfake e contenuti inappropriati, permettendo però di generare immagini di persone celebri attualmente in vita. Esempi sono già emersi, compresa l’illustrazione di Elon Musk in situazioni emotive a seguito della sua attività commerciale in Europa.

La competizione con Gemini 2.5 Pro

Nel panorama delle AI di generazione immagini, Google non resta a guardare. Con l’arrivo di Gemini 2.5 Pro Experimental, l’azienda promette miglioramenti significativi in termini di ragionamento e capacità di processamento, diventando sempre più competitiva nel settore. Anche se il modello è ancora in fase sperimentale, le prime indicazioni suggeriscono forti potenzialità, in particolare per applicazioni di codifica e scienze.

Tuttavia, sembra che il nuovo sistema di Google, sebbene promettente, presenti attualmente dei bug, complicando l’esperienza degli utenti. Le funzioni di editing sono dunque attese a miglioramenti futuri, dato il crescente interesse e la competizione tra i vari player nel settore dell’intelligenza artificiale.

In sintesi, le attuali innovazioni nel campo delle immagini generati dall’intelligenza artificiale promettono di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con l’arte e la comunicazione visiva, ponendo importanti sfide sia dal punto di vista creativo che etico.