CES 2021, Asus scatenata: presentati i nuovi laptop per il gaming (e non solo), spiccano gli ZenBook

Durante il CES 2021 la maggior parte delle aziende principali sta mostrando i propri nuovi prodotti. Tra queste non poteva ovviamente mancare Asus, che ha presentato i nuovi ROG, destinati principalmente al mondo del gaming. Tuttavia, era nell’aria che l’azienda taiwanese non avesse ancora esaurito le sue cartucce.

Un’impressione che si è rivelata azzeccata, dato che nelle scorse ore il famoso marchio ha tolto gli involucri a diversi nuovi laptop, che si rivolgono anch’essi ai videogiocatori ma anche a professionisti e agli utenti “classici” che sono alla ricerca di dispositivi in grado di fornire qualcosa in più in termini di esperienza e prestazioni.

Il primo prodotto presentato da ASUS è lo ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), dotato di un display secondario che l’azienda ha voluto chiamare ScreenPad Plus. Situato appena sopra la tastiera, offre una risoluzione 4K e sfoggia un meccanismo di inclinazione automatica che solleva automaticamente la parte posteriore del display di 9,5 gradi per garantire all’utente una migliore leggibilità.

Il display secondario dovrebbe portare la produttività ad un livello più alto, sebbene la sua utilità non verrà apprezzata proprio da tutti. Il dispositivo è inoltre alimentato con un processore Intel Core i9, abbinato ad una GPU Nvidia GeForce RTX 3070 che dovrebbe garantire la gestione di quasi tutte le attività con una certa facilità. Tra le altre specifiche e funzionalità vale la pena sottolineare la presenza di 1 TB di spazio di archiviazione SSD, un display 4K, 32 GB di RAM DDR4 e uno stilo che risulterà particolarmente utile per i designer e per gli altri professionisti creativi.

Se invece siete alla ricerca di un device più piccolo, meno potente e leggermente più economico, il nuovo ZenBook Duo 14 (UX482) potrebbe fare proprio al caso vostro. Questo prodotto di Asus è dotato anch’esso di un display secondario, proprio come il “fratello maggiore”: lo schermo sembra funzionare bene con il pannello principale Full HD da 14 pollici.

ZenBook Duo 14 è alimentato con un processore Intel Core i7 e viene fornito con la GPU Nvidia GeForce MX450 / Intel Iris Xe. La batteria ha una potenza di 70 Wh e dovrebbe garantire circa 17 ore di utilizzo, stando a quanto affermato dalla compagnia di Taiwan. Il laptop si fa apprezzare anche perchè molto sottile (16,9 mm) e leggero (1,6 kg), ed è inoltre stato progettato con uno sguardo attento alla mobilità. Non viene fornito con uno stilo nella confezione, pertanto chi ne ha bisogno dovrà necessariamente acquistarne uno.

Asus ha poi mostrato tutte le caratteristiche del VivoBook S14 (S435), un laptop da 14 pollici che sembra sprovvisto di uno schermo secondario ma pare comunque abbastanza potente da riuscire a gestire attività impegnative. VivoBook S14 è dotato di un processore Intel Core i7, abbinato ad una grafica Intel Iris X e 16 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione per l’utente medio sembra essere pienamente sufficiente grazie all’SSD PCIe da 1 TB.

Il laptop è abbastanza compatto, con un rapporto schermo-corpo del 90% e un peso di appena 1,2 kg. Il dispositivo di Asus è inoltre dotato di alcune porte USB-C Thunderbolt 4 e di un lettore di schede microSD.

L’ultimo laptop che Asus ha voluto annunciare al CES 2021 si rivolge soprattutto ai videgiocatori e prende il nome di TUF Dash F15. Il display ha una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e un tempo di risposta di 3 ms. A bordo troviamo una porta Thunderbolt 4, che consente di collegare le GPU esterne, mentre la batteria fornisce più di 16 ore di riproduzione video.

Ad alimentare questo laptop troviamo un processore Intel Core i7, assieme ad una GPU GeForce RTX 3070. Il TUF Dash F15 risulta anche abbastanza robusto nonostante il suo profilo sottile. La società taiwanese assicura che il prodotto ha un’elevata resistenza agli urti e alle temperature estreme.

I prezzi e le disponibilità di questi 4 laptop non sono stati ancora rivelati da Asus, ma presto dovrebbero esserci novità in tal senso.

Fonte Android Authority