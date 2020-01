CES 2020, Samsung lancia il Galaxy XCover Pro: tutte le caratteristiche del “rugged phone”

Samsung ha sfruttato l’importante vetrina del CES 2020 per lanciare un nuovo telefono. Si tratta del Galaxy XCover Pro, uno smartphone “rugged” che risulta conforme agli standard militari MIL-STD-810G ed è oltretutto certificato IP68.

Il telefono, a detta del colosso di Seul, è resistente agli urti, impermeabile ed è testato per resistere a cadute anche da un metro e mezzo di altezza. Il prezzo stabilito da Samsung per l’XCover Pro è di 499 euro. Il nuovo “rugged phone” sarà in vendita il prossimo 31 gennaio in Finlandia in una singola opzione di colore Nero. Al momento la società della Corea del Sud non ha specificato le date di lancio negli altri mercati, anche se quasi certamente lo smartphone verrà lanciato in tutta Europa (e quindi anche in Italia).

Ma quali sono le caratteristiche principali del Samsung Galaxy XCover Pro? A prima vista si nota subito come il “rugged phone” sia caratterizzato da un display con un “foro” posizionato nella parte superiore sinistra dello schermo, dove trova posto la fotocamera anteriore da 13 MP. Sul retro è presente una doppia fotocamera con due sensori posizionati verticalmente nella parte superiore sinistra del pannello posteriore. Il nuovo telefono di Samsung ha inoltre un sensore di impronte digitali integrato nel display e il pannello posteriore presenta una finitura ruvida. Oltre ai pulsanti volume e accensione, ci sono anche due pulsanti programmabili aggiuntivi.

Per quanto riguarda le specifiche, il Samsung Galaxy XCover Pro supporta mPOS per pagamenti e scanner di codici a barre. Il sistema operativo scelto dall’azienda sudcoreana per questo prodotto è Android Pie. Lo smartphone presenta un display TFT full-HD + da 6,3 pollici (1080×2400 pixel) ed è alimentato con un processore octa-core Samsung Exynos 9611, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con la possibilità di espandere la memoria tramite una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, la doppia fotocamera posteriore è costituita da un sensore principale da 25 megapixel e un sensore secondario autofocus da 8 megapixel. Infine, il Samsung Galaxy XCover Pro è equipaggiato con una batteria da 4.050 mAh con supporto di ricarica rapida da 15 W.

Fonte Gadgets360