CES 2020, OnePlus Concept One è il primo smartphone con vetro elettrocromatico

OnePlus Concept One è uno dei prodotti che “infiamma” il CES 2020. Il primo concept phone dell’azienda cinese, sviluppato in collaborazione con la storica casa automobilistica McLaren, è il primo smartphone dotato di un pannello in vetro elettrocromatico, che può diventare trasparente o opaco per svelare o nascondere le fotocamere posteriori.

Stando a quanto affermato da OnePlus, bastano solo 0,7 secondi per passare dal nero solido al “completamente chiaro”: un lasso di tempo decisamente più veloce di quanto la fotocamera stessa impieghi per attivarsi completamente. Una tecnologia chiaramente ispirata a quella dell’auto sportiva 720S Spider, targata McLaren, che presenta un hard-top retrattile con lo stesso tipo di materiale elettrocromico che consente il “salto” tra colore e trasparenza.

Il telefono presenta anche un pannello in pelle sul retro, nell’attuale tonalità Papaya Orange della McLaren. OnePlus non ha rivelato alcun dettaglio sulle specifiche, anche se stando a quanto emerso online lo smartphone dovrebbe avere le medesime caratteristiche tecniche di OnePlus 7T Pro.

Non è la prima volta che OnePlus sperimenta materiali diversi sui suoi telefoni. In passato abbiamo visto finiture come bambù, legno, Kevlar, Alcantara, vetro smerigliato e ceramica sui dispositivi dell’azienda del CEO Pete Lau.

Il vetro elettrocromatico di OnePlus Concept One contiene particelle organiche che reagiscono alla corrente, in modo tale da “spostarsi” allo stato desiderato. Oltre a ciò, il vetro funge anche da filtro polarizzante che consente alle fotocamere posteriori di scattare ottime foto anche in condizioni di luce molto intensa.

OnePlus afferma che il vetro elettrocromico presente sul Concept One sia “il più avanzato mai realizzato”. Due pannelli di vetro racchiudono il materiale organico tra loro e misurano appena 0,1 mm ciascuno, per uno spessore combinato di soli 0,35 mm. OnePlus afferma inoltre che questo pannello di vetro non utilizza “quasi” nessuna energia per funzionare.

“Questo concept phone è un esperimento significativo nella forma futura di smartphone. OnePlus ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo di portare l’esperienza dell’utente al livello successivo. La fotocamera invisibile si pone come una nuova forma di design, che risparmia all’utente i compromessi degli attuali layout della fotocamera”, ha affermato Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus.

