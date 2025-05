Censura all’interno di Microsoft: Email bloccate su Palestina e Gaza in un contesto di protesta

Microsoft si trova al centro di una controversia che ha colpito decine di suoi dipendenti, i quali hanno scoperto che le email contenenti termini come “Palestina” e “Gaza” vengono temporaneamente bloccate sia per i destinatari interni che esterni all’azienda. Questa situazione solleva interrogativi importanti sulla libertà di espressione all’interno delle grandi aziende tecnologiche, specialmente in un momento in cui gli eventi geopolitici richiedono l’attenzione di tutti.

La denuncia di NOAA

Un gruppo di protesta chiamato No Azure for Apartheid ha rivelato che “dozzine di dipendenti Microsoft” non sono riusciti a inviare email che includessero le parole “Palestina”, “Gaza” e “Genocidio” nel soggetto o nel corpo del messaggio. I rappresentanti di NOAA affermano che parole come “Israele” o varianti stilizzate di “Palestina” non scatenano lo stesso blocco, sottolineando quindi un apparente disparità di trattamento. Secondo l’organizzazione, questa limitazione rappresenta un tentativo da parte di Microsoft di zittire la libertà di parola dei propri lavoratori e una forma di censura diretta da parte della leadership aziendale nei confronti dei dipendenti palestinesi e dei loro sostenitori.

La risposta di Microsoft

Un portavoce di Microsoft, Frank Shaw, ha confermato a The Verge che l’azienda ha apportato modifiche alle email interne per ridurre la ricezione di “email politicamente orientate” tra i dipendenti. Shaw ha specificato che “inviare email a un gran numero di dipendenti su argomenti non legati al lavoro non è appropriato”. Ha aggiunto che esiste un forum stabilito per quelli che desiderano discutere di questioni politiche, chiarendo così la posizione dell’azienda riguardo alla comunicazione interna.

Questa risposta aziendale avviene in un contesto di crescente tensione, dato che attivisti e dipendenti di Microsoft hanno alzato la voce contro i contratti dell’azienda con il governo israeliano, in particolare durante il convegno Build, evento dedicato agli sviluppatori.

Le proteste durante l’evento Build

Durante il primo giorno dell’evento Build, Joe Lopez, un dipendente di Microsoft, ha interrotto il keynote dell’amministratore delegato Satya Nadella, urlando che era imperativo mostrare come i crimini di guerra israeliani siano supportati da Azure. Questa azione ha portato al licenziamento immediato di Lopez, evidenziando come l’azienda stia cercando di gestire le voci dissenzienti tra i suoi dipendenti in un periodo così critico.

Nei giorni successivi dell’evento, altri lavoratori hanno espresso il loro dissenso: un professionista tecnologico palestinese ha messo in difficoltà il capo di CoreAI di Microsoft durante la sua presentazione, e altri due ex dipendenti hanno interrotto una sessione, rivelando senza volerlo alcune comunicazioni interne riguardanti l’uso dell’IA da parte di Walmart.

La posizione di Microsoft sui contratti in Israele

Questa settimana, Microsoft ha affrontato le critiche riguardanti i suoi contratti con Israele in relazione all’IA e al cloud. Nonostante le contestazioni, l’azienda ha riferito che un riesame interno ed esterno non ha trovato prove che i propri strumenti siano stati utilizzati per “prendere di mira o nuocere alle persone” a Gaza. Questo tentativo di chiarire la propria posizione arriva in un momento di forte attenzione pubblica e di pressione da parte di attivisti e dipendenti, rendendo evidente come la questione della libertà di espressione all’interno dell’azienda sia diventata sempre più rilevante nei dibattiti attuali.

Le proteste e le limitazioni imposte alle comunicazioni evidenziano una frattura crescente tra la corporate governance di una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo e le aspirazioni dei suoi dipendenti di far sentire la loro voce su questioni delicate come quella israelo-palestinese.