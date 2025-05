Celebrità del Regno Unito si uniscono per la trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale

L’industria creativa britannica sta vivendo un momento di forte mobilitazione, come dimostra la lettera aperta firmata da illustri nomi del panorama musicale e cinematografico. Paul McCartney, Dua Lipa, Ian McKellen ed Elton John, insieme a centinaia di altri professionisti, hanno espresso il loro sostegno a un’iniziativa che mira a costringere le aziende di intelligenza artificiale a rivelare le opere protette da copyright utilizzate per addestrare i loro modelli. Questo movimento è un tema cruciale nell’attuale dibattito sulla protezione dei diritti d’autore nell’era digitale.

La proposta di modifica alla legge sui dati

La questione è giunta all’attenzione della Camera dei Lords britannica, dove è stata approvata una modifica proposta da Beeban Kidron. Questa modifica prevede l’obbligo per le aziende di intelligenza artificiale di rendere noti i materiali sviluppati a partire da* opere coperte da copyright. Nonostante l’approvazione, il *governo britannico si è opposto a questa iniziativa, affermando che la battaglia per l’approvazione della modifica danneggia la creatività e il settore tecnologico, richiedendo una risoluzione attraverso nuova legislazione.

Secondo quanto riportato da The Guardian, la modifica è stata approvata con 272 voti favorevoli contro 125 contrari e ora tornerà alla Camera dei Comuni, dove potrebbe essere nuovamente respinta. La situazione è in continua evoluzione e il futuro dell’industria creativa potrebbe dipendere dall’esito di questi confronti legislativi.

L’importanza della creatività sul piano economico

La lettera dei professionisti dell’industria evidenzia l’importanza della creatività per l’economia britannica. Secondo i firmatari, la cessione del lavoro alle grandi aziende tecnologiche straniere comporterebbe una perdita di opportunità di crescita e di reddito. La lettera sottolinea che il Regno Unito si distingue come una potenza creativa e deve proteggere i propri valori e leggi per garantire che la tecnologia rispecchi e sostenga tali principi.

Significativo è il passaggio in cui i firmatari avvertono che la modifica proposta non solo proteggerebbe gli interessi degli artisti e dei creatori, ma stimolerebbe anche la nascita di un mercato di licenze vivace. Questo contribuirebbe in modo sostanziale alla valorizzazione della creatività umana nel Regno Unito, posizionandolo come un player centrale nella catena di approvvigionamento globale dell’intelligenza artificiale.

Le accuse contro le aziende di intelligenza artificiale

Le aziende come OpenAI e Meta hanno già ricevuto accuse legali per presunto uso di materiali protetti da copyright senza permesso per addestrare i loro modelli. Questo solleva interrogativi fondamentali riguardo all’equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto dei diritti d’autore. Beeban Kidron, promotrice dell’emendamento, ha dichiarato che, sebbene l’industria creativa accolga le innovazioni portate dall’intelligenza artificiale, è vitale discutere come l’AI venga sviluppata e chi ne benefici realmente.

La Kidron ha sottolineato che i danni economici inflitti all’industria creativa, che contribuisce con circa £120 miliardi all’economia britannica, rappresentano una minaccia seria. Afferma che la situazione attuale è una vera e propria aggressione all’economia del Regno Unito e pregiudica un settore rilevante per la strategia industriale e di immenso valore culturale.

In questo contesto di tensione, il dibattito continua e la comunità artistica britannica si mobilita per garantire che le proprie opere siano tutelate in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.