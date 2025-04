CelcomDigi ed Ericsson: partnership per potenziare le operazioni di rete autonome in Malesia

Il panorama tecnologico della Malesia sta vivendo una trasformazione significativa, grazie a partnership strategiche destinate a migliorare l’adozione del 5G. CelcomDigi, uno dei principali operatori di telecomunicazioni del paese, ha recentemente stipulato un accordo con Ericsson per accelerare le operazioni di rete autonome, in un contesto dove la domanda di servizi connessi è in continua espansione. Questa collaborazione si propone di affrontare le sfide legate all’aumento del numero di dispositivi collegati alla rete e all’emergere di nuove applicazioni per il 5G.

Obiettivi della partnership tra Ericsson e CelcomDigi

La collaborazione tra Ericsson e CelcomDigi si concretizza in un Memorandum of Understanding che delinea tre obiettivi principali: migliorare l’efficienza della rete attraverso l’automazione basata sull’intelligenza artificiale, garantire la qualità del servizio 5G sia per le imprese che per i consumatori, e ottimizzare la qualità del servizio attraverso soluzioni autonome. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo per il mercato malese, che sta cercando di sfruttare al meglio le capacità offerte dalla tecnologia 5G.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, Ericsson utilizzerà la sua piattaforma di Operazioni Intenzionali Basate su AI. Questa tecnologia punta a realizzare reti auto-ottimizzanti, un aspetto fondamentale per fornire servizi 5G differenziati e di alta qualità sia per i clienti privati che per le aziende. Con l’implementazione di questa soluzione, CelcomDigi potrà garantire un miglioramento delle prestazioni della rete, affrontando così le crescenti esigenze dei fruitori.

L’impatto della modernizzazione sulla rete

Nel corso della partnership, Ericsson si impegna anche a supportare CelcomDigi nella modernizzazione delle proprie infrastrutture. Questa iniziativa è cruciale in un periodo in cui le telecomunicazioni stanno subendo una rapida evoluzione, e dove il 5G rappresenta una svolta per vari settori. La modernizzazione non è solo una questione tecnologica, ma anche un fattore che potrebbe influenzare positivamente le esperienze degli utenti e delle aziende, rendendo i servizi più accessibili e affidabili.

David Hagerbro, presidente di Ericsson per Malesia, Sri Lanka e Bangladesh, ha sottolineato che questo accordo dimostra il forte impegno dell’azienda verso il mercato malese. Non è sorprendente, dato che questo rappresenta solo l’ultimo di una serie di progetti congiunti, tra cui un’iniziativa recente per promuovere l’adozione del 5G nell’industria petrolifera e del gas. Questi progetti si integrano in un più ampio processo di trasformazione digitale che sta investendo il paese.

Altre collaborazioni e l’evoluzione della rete

Oltre alla partnership con Ericsson, CelcomDigi ha siglato un altro accordo con Payments Network , il principale network di pagamenti nazionali, per fornire ai propri clienti un accesso sicuro ai servizi finanziari digitali. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione, poiché una rete 5G efficiente e ottimizzata è essenziale per supportare i servizi finanziari di nuova generazione. Con il miglioramento delle infrastrutture, i consumatori possono aspettarsi non solo una maggiore sicurezza, ma anche una fruizione più fluida dei servizi online.

In un contesto globale in continua evoluzione, iniziative come quelle di CelcomDigi ed Ericsson sono fondamentali. L’adozione del 5G è in ascesa e, di conseguenza, la richiesta di reti in grado di gestire autonomamente il traffico e le connessioni sta crescendo. Questa evoluzione non è solo un’opportunità per migliorare l’efficienza operativa, ma anche per fornire esperienze di rete più soddisfacenti e ottimizzate a tutti gli utenti. Con il procedere della partnership, si prevede che le reti diventeranno sempre più capaci di adattarsi e rispondere in modo autonomo alle sfide future.